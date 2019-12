Amatori Rugby Alghero: a Maria Pia il 12 gennaio - La società cerca rinforzi

Guardando il percorso fin qui affrontato in questo girone 1, su 8 gare disputate gli algheresi ne hanno vinto solo 1, in casa con il Cus Genova. Cammin facendo la squadra ha dovuto anche cambiare guida, Steve Bortolussi (fino a quel momento allenatore/giocatore dei catalani di Sardegna) ha infatti rassegnato le dimissioni qualche settimana fa. La squadra, inoltre, ha dovuto e sta ancora facendo i conti con le diverse assenze. E così domenica dopo domenica l’Alghero sta cercando di trovare quel giusto equilibrio che consenta di poter affrontare al meglio ogni avversario raccogliendo i punti necessari per salvarsi in questa stagione. I campionati ora sono in pausa. Il 2019 viene salutato al penultimo posto con 6 punti. Ci si augura che il 2020 rappresenti una ripartenza. L’Alghero affronterà in casa, davanti al suo pubblico, il primo impegno del nuovo anno. Il 12 Gennaio a Maria Pia arriveranno i Centurioni Rugby, ultimi della classe a -4 dall’Alghero. Uno scontro diretto che potrebbe rappresentare un’opportunità da non perdere per il 15 algherese.







Un inizio di campionato che coincide con gli ultimi mesi del 2019 e che sicuramente non è stato positivo. L’Amatori Rugby Alghero sta affrontando un girone molto difficile con squadre forti e attrezzate, la maggior parte per il salto di categoria, e ogni punto guadagnato rappresenta un tassello prezioso in chiave salvezza. Ed è proprio la salvezza l’obiettivo dichiarato di quest’anno per una squadra e una società che hanno sempre dimostrato di tenere agli impegni da affrontare anche se a volte, come in questa stagione, si stanno dimostrando più duri del passato. Ma l’Alghero rugby è li, pronta a dimostrare che è viva e che ha voglia di restare nei campionati che contano. E mentre la squadra prende le misure ai vari avversari incontrati fin ora, la società è sempre attenta al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa.