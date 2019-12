Tennis Club Alghero: Calise e Dettori vincono il doppio natalizio

Grandissimo successo al torneo di doppio Natalizio del Tennis Club Alghero. Circa 50 soci si sono affrontati nel torneo di doppio diviso in 2 gironi Gold (fascia alta) e Silver (fascia intermedia). Nel tabellone Gold vittoria della coppia formata da Giuseppe (Gege’) Calise e Luciano Dettori che in finale battono per 6/2 la coppia Matteo Sori e Daniele Riu dopo una partita decisa da 2 break in apertura.





Nel tabellone Silver vittoria a sorpresa per la coppia Gennaro Monte e Donatella Delogu che in finale battono con 1 break decisivo per 6/3, la coppia formata da Beppe Dessì e Francesca Carboni. Ottima affluenza di pubblico nelle 2 giornate di gioco che a seguire hanno visto le premiazioni dei 2 tabelloni e un terzo tempo con arrostita finale aperta a tutti i soci. Il prossimo appuntamento è per i primi di febbraio quando partirà il torneo sociale a squadre di singolo giunto alla 43^ edizione.