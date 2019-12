Alghero: tre giorni di scuola fuoristrada per motociclisti

Programma:

venerdì 10 gennaio ore 11 ritrovo ad Alghero al B&B Paguro (a tre chilometri dall’aeroporto)



Prezzi: quota € 550 con trasporto moto; € 450 senza trasporto moto, quota promo con adesione entro il 18 dicembre 2019: € 450 con trasporto moto; € 350 senza trasporto moto,- possibilità di tessera member FMI presso il moto club con tutti i vantaggi FMI.

La quota comprende: tecnico d’albo di guida (Oscar Polli), corso di tecnica di guida su sabbia,pernottamento in B&B in camera doppia, trasporto moto da Genova o Milano, e bagaglio moto A/R per Alghero, piccola officina, recupero moto in caso di avaria.



Sono esclusi: pasti, benzina, volo aereo, transfer aeroporto, eventuali danni alla moto noleggiata conseguenti a cadute o errato utilizzo del mezzo.

Ogni pilota dovrà essere dotato di abbigliamento adatto/obbligatorio al fuoristrada (stivali cross, pantaloni cross, protezioni, casco cross, guanti, occhiali, camel back) che potrà anche essere acquistato/noleggiato.





Voli (a partire da € 60 acquistandoli in anticipo) - da Torino/Bergamo/Milano con partenza venerdì mattina con le compagnie Ryanair, Airone, Alitalia, Myair - ritorno da Alghero/Olbia domenica ore 19,30 con possibilità di pernottare anche la domenica sera per il volo mattutino del lunedì (quota pernotto non inclusa). I voli possono essere prenotati tramite il tour operator Missione Vacanze: missionevacanze.com, info@missionevancanze.com, o al numero 035-967628. domenica 11: ore 17 chiusura del corso, il percorso sarà costituito da mulattiere, sabbia, strade bianche

Il 2020 comincia alla grande per gli amanti dell’off road. Finite le feste, ecco che Oscar Polli dà loro un motivo per iniziare l’anno con dinamismo: la sua scuola di fuoristrada FreeRacing, infatti, propone dal 10 al 12 gennaio un weekend per imparare la disciplina dell’enduro seguiti proprio da lui e dal suo staff. Il Corso Enduro Monocilindrici è indirizzato a piloti che guidano moto leggere, esperti e amatori, ma anche a chi si vuole avvicinare alla sabbia per la prima volta, senza dover per questo intraprendere una trasferta troppo impegnativa. Il percorso tracciato dal team FreeRacing si snoderà su percorsi di sabbia e mulattiere per tre giorni intensi, immersi nella natura selvaggia della Sardegna.