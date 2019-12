L' Audax Alghero infiamma il PalaCorbia: battuto il Budoni

Tabellini :





AUDAX ALGHERESE-BUDONI 4-3:





AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Moro, Oggianu, D'Antonio, Saiu, Sechi, Toro, Dettori, Meloni, Sanna. Allenatore Antonio Baldino.





BUDONI: Larosa, Piredda, Decandia, Uccheddu, Ventroni, Morle, Cau, Occhioni, Miscera, Sergenti.





RETI: 9' D'Antonio, 13' Oggianu, 25' Miscera, 27' Giron Pons, 2'st Miscera, 6'st Miscera, 24'st D'Antonio.









La compagine algherese batte 4-3 il Budoni nel match valido per l'11esima giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Di Ciro D'Antonio (doppietta), capitan Stefano Oggianu e Juan Luis Giron Pons le reti che hanno deciso il match . Per gli ospiti, tripletta di Salvatore Miscera. La cronaca : Audax subito in vantaggio con D'Antonio al 9' ed Oggianu quattro minuti dopo. Miscera dimezza lo svantaggio, ma Giron Pons trova la rete del 3-1 che manda le due squadre al riposo. Nei primi 6' della ripresa, Miscera infila per altre due volte la porta algherese, per il 3-3. Al 40', è il palo a dire di no a D'Antonio mentre, al 52', Andrea Sechi si fa parare un calcio di rigore da Larosa. Sembra una gara stregata ma, a sei minuti dalla fine, ancora D'Antonio trova il gol-vittoria.