Amatori Rugby Alghero sconfitta a Milano

Ad aprire le marcature proprio l’Alghero con una meta di Poloni, trasformata da Micheli, appena al 4^minuto. Il Milano accorcia su piazzato con Percival e prosegue con due mete a firma di Pani e Gorietti, solo quest’ultima trasformata da Percival per il momentaneo 15-7. Ma gli algheresi sanno che è importante provare a non tornare a mani vuote e continuano a giocare trovando al 20’ la seconda meta di giornata con Lofrese. Milano però risponde colpo su colpo e con una meta di Dotti trasformata ancora da Percival chiude il primo tempo sul 22-12.





Al rientro in campo non cala l’attenzione nelle due formazioni. Micheli va in meta e la trasforma portando l’Alghero sul 22-19. Ma Ferrari riporta sul +10 Milano siglando una meta che verrà anche trasformata (Percival). I catalani sanno che possono stare li e con Alegiani trovano il meno 3 (29-26) con una meta e la successiva trasformazione del solito Micheli. Purtroppo però, quando mancavano soli 5’ alla fine della gara, l’Alghero si è vista assegnare contro una meta tecnica dall’arbitro, una decisione che per i catalani è sembrata non giusta e che ha permesso alla formazione di casa di portarsi sul +10 finale, 36-26, punteggio con il quale si è chiusa la gara.







ASD Rugby Milano v Amatori Rugby Alghero 36-26 (p.t. 22-12)

Marcatori: p.t.: 4’ M Poloni t Micheli (0-7); 7’ cp Percival (3-7); 10’ M Pani (8-7); 12’ M Gorietti t Percival (15-7); 20’ M Lofrese (15-12); 38’ M Dotti t Percival (22-12). s.t.: 7’ M Micheli t Micheli (22-19); 18’ M Ferrari t Percival (29-19); 26’ M Alegiani t Micheli (29-26); 35’ M di punizione ASR Milano (36-26).

Amatori Rugby Alghero: Alegiani; Palmisano, Delrio, Serra ©, Catania; Micheli, Michel; Tongia (Langellotto 79’), Calabrò, Lofrese; Fall, Paco (Navarro 56’); Stefani, Macchioni (Ilie 79’), Poloni (Gabbi 79’). All. Zito

ASD Rugby Milano: Gorietti; Dotti (68’ Delcarro), Rossi, Trentani (Lubian 41’), Tipo (Braga 41’); Percival, Pani; Jacotti, Ferrari, Antinori (50’ Spangaro); Boccardo, Soldi ©; Corbetta (Piatti 41’), Pallaro (Beretta 41’), Romano (Vitrani 41’). All. Grangetto

Arbitro: Frasson (Treviso) AA1: Sorrentino (Parabiago), AA2: Rho (Milano)

Cartellini: 24’ pt Jacotti ASD Rugby Milano (giallo); 35’pt Macchioni Amatori Rugby Alghero (giallo).

Calciatori: Micheli (Amatori Rugby Alghero) 3/4; Percival (ASR Milano) 4/6.

Note: pomeriggio sereno con circa 15 gradi. Campo in buone condizioni. Circa 200 spettatori presenti

Punti conquistati in classifica: ASR Milano 5; Amatori Rugby Alghero 1.

Man of the match: Ferrari (ASR Milano) Una bella partita dalla quale l’Alghero ha guadagnato un punto prezioso che l’ha portata a quota 6 in classifica, pari con il Cus Genova. Ora pausa per le festività. Si tornerà in campo il prossimo 11 Gennaio quando a Maria Pia arriverà il fanalino di coda Centurioni Rugby.

