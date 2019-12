Trasferta impegnativa a Milano per l'Amatori Rugby Alghero

Per gli algheresi, che domenica scorsa hanno perso in casa con il Settimo Rugby Torino, le assenze di giocatori che affollano l’infermeria non stanno sicuramente agevolando un momento già delicato ma i ragazzi che scendono in campo turno dopo turno hanno dimostrato di mettercela sempre tutta per cercare di guadagnare punti preziosi per l’obiettivo finale, la salvezza.





Gli avversari di domani arrivano anch’essi da una sconfitta (con il Cus Torino) e in classifica risultano quartultimi ma con 13 punti, ovvero sette in più del Cus Genova. Naturalmente i milanesi giocheranno con il coltello tra i denti per non permettere agli avversari di prender punti che anche per loro sono fondamentali per risalire la classifica. Quella di domani è l’ultima gara del 2019 e si spera che l’Alghero possa trovare una vittoria importante non solo per la classifica ma per il morale di tutto l’ambiente squadra e dirigenza che continua a guardare con occhio attento al mercato. Fischio d’inizio della gara fissato per le 14.30.









Dirigerà l’incontro il Signor Alex Frasson di Treviso. Per la cronaca del Girone 1, oggi è in programma l’anticipo tra Biella e Accademia Nazionale Francescato, ovvero terza contro prima, per un vero proprio scontro al vertice. Le due formazioni sono divise da soli 5 punti.

Non è sicuramente un momento facile quello che sta attraversando l’Amatori Rugby Alghero. Una sola vittoria su sette gare disputate(quella con il Cus Genova) e cinque punti in classifica che al momento relegano la formazione algherese al penultimo posto della graduatoria. Dietro i Centurioni con 2 punti, davanti proprio i genovesi con 6. Domani sarà un’altra dura gara in trasferta sul campo del Rugby Milano.