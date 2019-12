Natale di Golf a Florinas: domenca c'è la Luisiana a 3

Quella di domenica sarà una gara divertente e rilassante che arriva dopo l’entusiasmante “Torneo Ruffino” che si è svolto sul campo di Florinas nello scorso fine settimana. Ad aggiudicarsi il prestigioso torneo sponsorizzato dalla nota casa vinicola attraverso l’agente in Sardegna, Nicola Filatro, è stato Francesco Canalis che con 34 punti lordi ha superato Renato Biressi con 28 punti. Nellla prima categoria netta successo del velocissimo Francesco Fenu che ha battuto di un solo punto il decano del golf sassarese, Fernando Ferrari, e il sempre a punti Renzo Sedda. In seconda categoria, successo per Marco Mura che sta crescendo di gara in gara dopo il suo ritorno sui campi di golf, seguito da Nanni Sini e da Antonipo Pinna. Ottimi risultati tra le lady in gara per Rosangela Nieddu e Leonarda Canopoli. Strepitoso come sempre lo junior Alessandro Desole che ha festeggiato con una vittoria iol suo nono compleanno: ennesima vittoria per un bambino che sta mostrando di avere tutti i numeri per affermarsi nel mondo del golf se la Federazione avrà un occhio di riguardo nei suoi confronti.

Domenica 22 dicembre, con inizio alle ore 9:30, si svolgerà la "Louisiana a 3 di Natale Florinas Lions" gara a squadre di 3 giocatori sul percorso great pitch&putt. Una formula di gioco molto particolare e sicuramente innovativa che è stata ideata dall’organizzazione del Florinas golf per avvicinare quante più persone al gioco del golf. Infatti ogni team sarà formato da 3 giocatori, anziché da 2 come in ogni Lousiana, uno dei quali sarà un neofita che sta muovendo i primi passi nel gioco e potrà così apprendere i segreti e il modo in cui ci si comporta su un campo di golf durante una gara. Sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie. Per l’occasione, il Florinas golf ha previsto premi per le prime quattro coppie classificate nette e per le prime due coppie Lions. Inoltre, la gara avrà anche un scopo benefico visto che il ricavato sarà devoluto a una casa di assistenza Cagliari che ospita i parenti dei malati costretti a seguire le loro cure lontane da casa.