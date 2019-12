Da Alghero alla conquista dell’Aconcagua - comincia la sfida

25 settembre. Gli algheresi Giovanni Mulas e Giuseppe Demartis, insieme ad un terzo amico argentino, Claudio Manuel Montero, sfideranno la montagna più alta di tutto l’emisfero sud del globo terrestre, l’Aconcagua, per una scalata di 6.982 metri. In questi mesi si sono allenati intensamente per cercare di essere pronti e preparati a quelle che saranno le difficoltà che incontreranno durante la scalata. Primo tra tutti il problema legato alla diminuzione dell’ossigeno delle quote argentine. Ne avevamo dato notizia lo scorso. Gli algheresi Giovanni Mulas e Giuseppe Demartis, insieme ad un terzo amico argentino, Claudio Manuel Montero, sfideranno la montagna più alta di tutto l’emisfero sud del globo terrestre, l’Aconcagua, per una scalata di 6.982 metri. In questi mesi si sono allenati intensamente per cercare di essere pronti e preparati a quelle che saranno le difficoltà che incontreranno durante la scalata. Primo tra tutti il problema legato alla diminuzione dell’ossigeno delle quote argentine.





I tre sono comunque molto motivati, preparati e pronti per la scalata che avrà inizio domani. Ora si trovano a Mendoza e dal profilo Facebook di Giovanni Mulas si apprende che i tre hanno ottenuto tutti i permessi per la salita che mostrano con soddisfazione in un selfie. L’obiettivo è quello di piantare la bandiera dei 4 mori sulla vetta dell’Aconcagua.