Nuoro: domenica si assegnano i titoli regionali di ciclocross

PROGRAMMA 22 DICEMBRE





- dalle 8:30 ritrovo presso il Galoppatoio comunale in zona Prato Sardo

- ore 9:00 - 10:20 prove libere percorso

- ore 10:30 - 10:50 gara G6 per la durata di 20 minuti

- ore 11:00 - 11:30 gara esordienti e allievi 30 minuti

- dalle ore 11:30 alle ore 12:00 prove libere percorso

- ore 12:10 - 12:50 gara 40 minuti (master 4-5-6, donne e juniores) - ore 13:10

- 14:10 gara 60 minuti (élite sport, master 1-2-3 ed open)

- ore 14:40 premiazioni

- aperture griglie partenza: 10 minuti prima dell’inizio di ogni gara

Gli atleti dovranno fare i conti con la classica serie di ostacoli, un dosso da scalare a piedi e un canale che in pochi riusciranno ad attraversare in bici per uno sviluppo complessivo di 2650 metri. All’interno del galoppatoio è presente sia l’area camper che quella per il parcheggio dei team più i servizi igienici e il ristoro (colazione e pranzo). La quota di iscrizione è fissata in 11 euro (solo per le categorie amatoriali) e le iscrizioni si effettuano tramite la procedura del fattore K FCI (Id Gara 152019).