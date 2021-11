Aou Sassari: trattamento dei traumi - Videoconferenza con Roger Solomon

Learning mcrelazionipubbliche. org e per iscriversi è necessario inviare una richiesta di iscrizione via email all’indirizzo formazione. iscrizioni@aousassari.it «L’idea di invitare Solomon, un luminare di livello internazionale nel campo del trattamento dei traumi – afferma Fabrizio Demaria, responsabile scientifico dell’evento e direttore dell’unità operativa di Psicologia ospedaliera dell’Aou di Sassari – nasce dall’esigenza di ampliare la conoscenza di questi argomenti e diffonderli tra i professionisti della salute che si occupano direttamente degli aspetti dissociativi e traumatici. È fondamentale l’importanza di intervenire in maniera precoce perché si ha una maggiore possibilità di recupero». ll corso è destinato a 25 partecipanti del personale dell’Aou di Sassari ed è rivolto alle seguenti categorie sanitarie: medico chirurgo (cardiologia, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria, psichiatria, psicoterapia, cardiochirurgia, chirurgia generale, chirurgia plastica, ginecologia, neurochirurgia, ortopedia, anestesia e rianimazione); psicologo (psicologia e psicoterapia); infermiere. L’evento è disponibile sulla piattaforma e

Il 22 e il 23 novembre si svolgerà in videoconferenza un corso di aggiornamento dal titolo “La comprensione dei fenomeni clinici del trauma complesso e della dissociazione”. L’evento, organizzato dalla struttura complessa Psicologia ospedaliera e del benessere organizzativo dell’Aou di Sassari, tratterà della teoria della dissociazione strutturale della personalità e illustrerà i fenomeni clinici in modo da intervenire in modo sicuro ed efficace. Traumi gravi come l’abuso e l’abbandono possono causare una divisione della personalità: una parte che opera nella vita quotidiana e un’altra emotiva che vive nel passato, nel tempo del trauma. Il relatore del corso è Roger Solomon specialista in Psicoterapia nelle aree del trauma e del dolore e consulente del Senato degli Stati Uniti e di diverse agenzie americane tra cui l’FBI, i servizi segreti e la NASA.