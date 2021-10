Salute Cagliari: in consiglio comunale il progetto "Occhio al diabete"

Contro la retina diabetica parte lo screening con nuovi macchinari. Un progetto importante, dal titolo “Occhio al diabete” che sarà presentato venerdì 29 ottobre, nella Sala del Consiglio comunale di Cagliari alle 17,30 in via Roma. Si tratta di un piano promosso da Diabete Zero con la collaborazione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, con l'importante sostegno della Fondazione di Sardegna e a cui ha aderito anche l'Unione dei ciechi e degli ipovedenti. Il progetto mira a realizzare screening della retina anche grazie al ricorso alla telemedicina. In particolare, i servizi di Diabetologia saranno dotati di un retinografo non midriatico, che consente di fotografare l'immagine della retina durante la visita diabetologica. Le foto potranno essere inviate in tempo reale al team oculistico che esaminerà i referti e, in questo modo, solo i pazienti che presentano realmente segni di retinopatia diabetica saranno poi sottoposti a ulteriori accertamenti. Prevista la partecipazione di Ierfop, Fand, Unione dei Ciechi d'Europa.