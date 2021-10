Un corso sul melanoma: comincia venerdì al Carlo Felice

Accenderà un faro su questi temi il corso “Quali benefici nei pazienti con melanoma Braf-mutato?” promosso dall'Università e dall’Aou di Sassari e che, venerdì 29 ottobre a partire dalle ore 11, si svolgerà nella sala convegni dell’Hotel Carlo Felice, con la partecipazione dei responsabili e dei rappresentanti delle strutture di oncologia dell’intera Sardegna. Suddiviso in due sessioni, la prima mattutina e la seconda pomeridiana, il corso consentirà di analizzare sia il modello di governance clinico organizzativa del percorso paziente e la logica di rete sia l'estensione dei successi del trattamento mirato del melanoma ad altre patologie neoplastiche. In questo ambito, saranno presentati i dati sui tre anni di attività del Pdta (percorso diagnostico terapeutico e assistenziale) dell’Aou di Sassari, quale modello organizzativo che raffigura la capacità delle strutture sanitarie di collaborare in modo coordinato per offrire in tempi certi e ragionevoli un'assistenza sanitaria equa e di elevata qualità.





L'inquadramento, la complessità e gli aspetti distintivi della patologia saranno analizzati con attenzione, perché «oggi la conferma del beneficio clinico dei trattamenti biologici sulla base della definizione dello stato mutazionale del paziente – afferma il professore Giuseppe Palmieri, responsabile del programma assistenziale Immuno-oncologia e bioterapie oncologiche mirate – apre la strada a nuove opzioni terapeutiche sia nei diversi tipi di melanoma che in altri tumori con le stesse caratteristiche biologiche e molecolari». Il corso metterà in luce il fatto che, parallelamente al continuo aggiornamento dell'offerta clinica e terapeutica, il sistema sanitario è chiamato a ripensare i propri modelli di presa in carico per garantire una completa offerta clinico-assistenziale. Un tema che riguarda anche la Sardegna. E Sassari ha messo in campo un approccio multidisciplinare nel percorso diagnostico e terapeutico del paziente con melanoma.





«Si tratta del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per la presa in carico del paziente con melanoma o sospetto melanoma – afferma il professore Antonio Cossu, direttore della struttura di Anatomia Patologica – che ha permesso la costituzione di un centro di riferimento nell’Aou di Sassari, finalizzato al miglioramento continuo dell'assistenza, con ottimizzazione dei tempi di diagnosi, stadiazione, e trattamento, basato sull’applicazione nel nostro territorio delle linee guida predisposte dall'associazione italiana di Oncologia medica (Aiom)». A chiudere l'incontro sarà una tavola rotonda che consentirà un confronto delle strategie terapeutiche oncologiche attuate in Sardegna nei pazienti affetti da melanoma e da patologie come il carcinoma del polmone e del colon-retto.

In Sardegna stanno diventando sempre più frequenti i casi di malattia da melanoma. Attualmente in Italia sono registrate oltre 14.000 nuove diagnosi per anno e 1.500 decessi, con una età media alla diagnosi che è in continua diminuzione. È diventata la seconda neoplasia più diffusa tra gli uomini sotto i 50 anni e la terza tra le donne nella stessa fascia d’età. In Sardegna, sono annualmente riscontrate più di 250 nuove diagnosi di melanoma. Multidisciplinarietà, valutazione più dettagliata della malattia fino a una completa classificazione molecolare, terapia personalizzata, e pazienti più consapevoli sono le grandi sfide che esperti e operatori della salute si trovano a fronteggiare oggi per offrire ai pazienti colpiti da melanoma il massimo dei benefici dalle terapie innovative disponibili.