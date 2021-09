Webinar sul diabete al tempo della pandemia

La Federazione Rete Sarda Diabete presenta il secondo appuntamento delprogetto “Il Diabete in Sardegna al Tempo del COVID 19” che tratterà, con professionisti del settore, setteimportanti tematiche in materia scuola e diabete.L’obiettivo dell’incontro è quello di aprire un canale di comunicazione trasversale che coinvolga societàscientifiche, istituzioni e associazioni pazienti.Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), la SocietàItaliana di Diabetologia (SID), l’associazione degli Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani (OSDI), la SocietàItaliana Metabolismo Diabete Obesità (SIMDO) e Diabete Italia.Per iscrizione al webinar https://www.scuolaediabete.it/