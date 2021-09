Cento sardi attendono un trapianto di organo

Tanti aspettano per troppo tempo. Per questo è importante la sensibilizzazione: bisogna impegnarsi e lavorare molto sul tema della donazione». In questo senso, dice ancora Pettinao, «sono felice della partnership con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che ha dimostrato una grande sensibilità appoggiando questa campagna». E Agnese Foddis, commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, spiega che «per la nostra azienda impegnarsi anche su questo versante è naturale: la donazione è un atto d'amore verso il prossimo, un atto libero che i cittadini devono fare consapevolmente. Ecco il perché del messaggio, anzi dell’invito: “fai la tua scelta”». Sempre analizzando i dati del Centro nazionale trapianti, il 72,5% (6.132) dei pazienti in lista aspetta un rene, il 12,7% (1.076) un fegato, il 7,9% (670) un nuovo cuore. Inferiori i numeri di chi ha bisogno di un trapianto di polmone (3,8%, 320 pazienti) e pancreas (3%, 252 pazienti), mentre sono in 5 ad aspettare un intestino.





Ben 164 pazienti aspettano un trapianto multiorgano e sono contemporaneamente iscritti in più liste. Il 15,5% dei pazienti in attesa (1.287 persone) ha già ricevuto in passato un organo ed è in attesa di un ri-trapianto: nella quasi totalità dei casi (97,5%) si tratta di rene, ma ci sono anche 5 pazienti che hanno bisogno di un secondo trapianto di cuore e 13 di un altro fegato. In Sardegna (dati del Sistema informativo trapianti aggiornati al 10 settembre 2021) ci sono 11 pazienti in attesa di un trapianto di cuore, 9 di fegato, 4 di pancreas, 81 di rene. La campagna dell'Aou a sostegno delle donazioni d'organo si muoverà su più fronti: sui social ovviamente, ma anche video testimonianze e materiali informativi. Sarà dedicato all'argomento anche la trasmissione “15 minuti con…” in onda martedì alle 17 sui social. Ospiti della puntata condotta dal giornalista Fabrizio Meloni: Paolo Pettinao, vice presidente di Aido Sardegna, Lorenzo D'Antonio, direttore del Centro regionale trapianti, e il giornalista e scrittore Francesco Abate.

Più di ottomila persone in lista d'attesa in Italia, oltre cento in Sardegna, attendono un trapianto nella speranza di continuare a vivere. Con tempi d'attesa spesso lunghissimi. È racchiusa in questi numeri la “Giornata del Sì alla donazione di organi e tessuti”, promossa dall’Aido, che si celebra domenica 26 settembre e che vedrà la partecipazione e il sostegno dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. L’Aou affiancherà l’Aido da domani e per tutta la prossima settimana con una forte campagna di comunicazione per promuovere il sì alla donazione, con un claim semplice ed efficace: “Fai la tua scelta”. I dati del centro nazionale trapianti fanno riflettere. I pazienti che hanno ricevuto un trapianto nel 2020 hanno atteso in media meno di 5 mesi per un fegato, 11 mesi per il pancreas, 1 anno e 1 mese per cuore e polmoni, 2 anni e 1 mese per un rene. Ma i tempi medi di permanenza in lista di chi sta ancora aspettando sono più lunghi (3 anni e 4 mesi per il rene), perché ci sono molti pazienti di difficile trapiantabilità. «Molto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare – dice Paolo Pettinao, vice presidente di Aido Sardegna – basti pensare che su 8mila pazienti in lista si fanno circa tremila trapianti.