Salute La Carovana della Prevenzione fa tappa ad Alghero

Da stamattina e fino alle 16,30, in Piazza Pino Piras vengono svolte visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e tumori ginecologici. L’iniziativa alla quale il Comune di Alghero partecipa con l’Assessorato ai Servizi Sociali, rientra nel programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Le tappe rientrano nel progetto “Mater & Komen 6 mesi in rosa" organizzate dalla Susan G. Komen Italia, e Mater Olbia Hospital, con la collaborazione della Caritas Diocesi Alghero - Bosa. Nelle unità mobili, vengono offerte visite gratuite senologiche, ecografie, mammografie, ecografie pelviche, transvaginali, visite ginecologiche e pap test, soprattutto alle donne che hanno più difficoltà di accesso alla prevenzione per motivi socio economici e non sono inserite nelle liste di screening della Regione Sardegna. La Carovana della Prevenzione da ottobre 2017 ha già offerto gratuitamente con le sue 4 Unità Mobili più di 33.000 prestazioni mediche ai territori e alle comunità più in difficoltà e verrà ulteriormente accelerato. Entro la fine dell’anno saranno organizzate 50 giornate aggiuntive per offrire a più di 2.500 donne esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici nelle aree dove la prevenzione è rimasta più indietro.