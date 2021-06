Aou Cagliari: martedì 29 giugno una giornata dedicata alle patologie della ginecologia oncologica

Per poter accedere alla piattaforma ecco l’ID della riunione: 720 8959 1295, il passcode: P4Y4kf e il link per il collegamento: https://us04web.zoom.us/j/72089591295?pwd=Q2h5UmY0eUlkVHErZThiZ0owc3d1dz09 A seguire e in conclusione dell’evento ci sarà una puntata speciale di “15 minuti con…” format di incontri live sulla nostra pagina Facebook istituzionale dove, dalle 17 alle 17.15 saremo insieme al professor Piergiorgio Calo`, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale Polispecialistica del Duilio Casula e la dottoressa Stefania Farris. Con loro saranno 15 minuti dedicati alla prevenzione e alla terapia del tumore della mammella. La diretta Facebook proseguirà fino alle 17.30 in compagnia del professor Stefano Angioni e il professor Valerio Mais, dove parleremo di prevenzione, trattamento e follow-up dei tumori ginecologici.