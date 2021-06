Salute Oristano: via libera al San Martino per l' assistenza ai pazienti oncologici

L’autorizzazione è contenuta nel provvedimento formalizzato oggi dall’assessorato regionale della Sanità che ha chiuso con esito positivo la procedura di accreditamento dell’Unità Operativa di Oncologia ed Ematologia per un totale di 13 posti letto, di cui due per le cure in regime di day hospital, e l’erogazione delle relative prestazioni ambulatoriali. “Abbiamo preso un impegno preciso nei confronti di tanti pazienti fragili che ora non saranno più costretti a lunghe trasferte per ricevere le cure di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo questa impostazione consentirà di alleggerire il peso sulle altre strutture oncologiche. Un traguardo importante che garantisce l’assistenza in sicurezza in un presidio ospedaliero che riteniamo strategico per il territorio oristanese e per la Sardegna. Siamo convinti della centralità del San Martino e siamo al lavoro per dare una soluzione ai tanti problemi che da troppo tempo pesano sulla sanità oristanese. La nuova Unità Operativa è un segnale d’attenzione importante e rappresenta una volontà di impegno verso l’ospedale, che non è mai venuta meno”