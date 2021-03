Commissione pari opportunità: incontro sulla endometriosi

Mercoledì 31 marzo, si terrà un incontro di approfondimento per la giornata della sensibilizzazione sull’endometriosi, organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità. Il webinar “Endometriosi: impariamo a conoscerla” prenderà avvio alle 17 sulla piattaforma della Regione Sardegna. Interverranno la vicepresidente Alessandra Zedda e l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Ad affrontare il tema dal duplice punto di vista medico e psicologico saranno i direttori dei reparti di ginecologia e ostetricia dei principali distretti ospedalieri della Sardegna, e la presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna.





“Per curare l’endometriosi” afferma la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Francesca Ruggiu “occorrono un approccio multidisciplinare e screening capillari sulle donne, fin dalla giovane età. L’informazione e la consapevolezza sono infatti le prime armi per affrontare in tempo, e sconfiggere, una patologia invalidante e dolorosa che troppo spesso viene sottovalutata”. Questo il link per accedere all’incontro: