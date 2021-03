Endometriosi: incontro con la Commissione regionale Pari Opportunità

Informare le ragazze e giovani donne su una patologia “silenziosa” ma invalidante, affinché possano trovare le migliori cure e vivere serenamente. In occasione della giornata della sensibilizzazione sulla Endometriosi, le Commissarie per le Pari Opportunità della Regione Sardegna organizzano un incontro, il 31 marzo, con la partecipazione di esperti del settore medico scientifico che approfondiranno i molteplici aspetti di una malattia che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne, il 50% delle quali in età riproduttiva.





L’endometriosi affligge le donne causando loro vari disturbi che vanno dal dolore e alla sterilità, con un conseguente profondo disagio psicologico. Un disturbo che può essere curato ma che spesso non viene scoperto nelle sue fasi iniziali: per questo è importante, sottolineano le commissarie, creare una rete di informazione diffusa, associata allo screening precoce per consentire una diagnosi ed eventuali trattamenti in tempi più rapidi. La sensibilizzazione sul tema – concludono le commissarie – avrà importanti risvolti sul tessuto sociale, da un minore tasso di infertilità a una vita meno dolorosa per le donne.