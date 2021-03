Sassari: ad aprile il nuovo day hospital oncologico

"Il day hospital potrà incrementare gli accessi ambulatoriali, che già adesso sono circa 2.500 tra visite di controllo, chemioterapie e terapie ormonali" - continua il presidente Pais - "La ristrutturazione, tanto attesa da pazienti e operatori, permetterà di offrire un miglior servizio in termini di accoglienza a quanti si recano all'ospedale per le visite e le cure oncologiche". "Finalmente la sanità del nord Sardegna inizia sensibilmente a cambiare corso - conclude Michele Pais - con interventi che via via si stanno realizzando e che verranno realizzati, recuperando anni di trascuratezza e di insufficiente attenzione. Proseguire con determinazione su questa strada"

Il servizio sarà ospitato al primo sottopiano del Santissima Annunziata. Sono quasi terminati i lavori di risanamento, riqualificazione e adeguamento degli impianti e dei locali . "La Regione ha investito 500mila euro, ulteriore segnale dell'attenzione del presidente Solinas e dell'assessore Nieddu verso la Sanità del Nord Sardegna" - dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais - "Questo intervento ha permesso di realizzare quattro sale con 14 poltrone per la chemioterapie e 6 letti, oltre a un ambulatorio psicologico e una sala d'attesa".