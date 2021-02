Pandemia: donne e giovani i più colpiti da ansia e stress

L’isolamento sociale dovuto alla pandemia da Covid-19 ha portato ad un aumento di disturbi quali ansia, stress, attacchi di panico e depressione, tanto che l’OMS parla di un’emergenza che riguarda anche la salute mentale. Lo spiega in un editoriale pubblicato su World Psichiatry il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus che dichiara: “I sistemi di salute mentale in tutti i paesi vanno rafforzati per far fronte all'impatto.” Molte persone nel mondo in questi mesi hanno sofferto per la perdita di mezzi di sussistenza, chi ha perso i propri cari e chi ha sofferto l’isolamento. Alcuni si sono rivolti ad alcol, droghe o comportamenti potenzialmente rischiosi pensando di trarne benefici.





Ecco perché la prevenzione del benessere mentale rappresenta una priorità assoluta ed é importante monitorare l'evoluzione di stati di ansia e stress che potrebbero diventare una patologia e condurre a stati di disperazione estrema. L’ansia è l’anticipazione apprensiva di un pericolo o di una minaccia futura, reale o percepita, accompagnata da sintomi fisici di tensione. Definizione che sembra calzare a pennello con il momento storico che stiamo vivendo, confermato anche dai risultati della ricerca realizzata nel mese di settembre dall’Osservatorio Pool Pharma su un campione di 890 soggetti, di etá compresa tra i 18 e i 65 anni, di sesso femminile e maschile.





Dalle interviste condotte si evidenziano profili di fragilità tra le donne, i più giovani e tra coloro che hanno subito difficoltà economiche legate al lockdown. Il 63% degli intervistati afferma di avere disturbi di tipo ansioso, di questi, il 42% sono donne single, il 21% sono giovani con un basso livello di scolaritá. Il 27% soffre di disturbi del sonno, mentre il 20% riferisce sintomi da stress post-traumatico. Il 14% dei giovani, sia studenti sia lavoratori, ha attacchi di ansia perché non riesce a staccarsi dal proprio smartphone o dal pc e vive in costante stress di possibili "oblii" di poche ore da parte di amici e colleghi.

“Questi risultati evidenziano la necessità di mettere in atto tempestivi programmi di screening, volti a prevenire e identificare le persone che soffrono di ansia e stress, soprattutto per i soggetti piú a rischio come donne e giovani.” – Commenta la dott.ssa Camilla Pizzoni, Direttore Tecnico dell’Osservatorio Pool Pharma e Direttore Scientifico dei Laboratori Pool Pharma. – “Sono davvero poche le persone che almeno una volta nella vita non hanno sofferto di ansia e stress. Anche un banale cambio di stagione puó creare scompensi umorali, figuriamoci una pandemia!”.

“Noi di Pool Pharma stiamo studiando e sviluppando un innovativo progetto dedicato a chi ha questi sintomi, si tratta di un programma online per la gestione dell'ansia e dello stress e a fare da trait d’union tra cliente e programma sará il nuovo integratore alimentare ANSIBEN RELAX, creato dai nostri Laboratori Scientifici a San Giuliano Milanese, disponibile nelle Farmacie di tutta Italia.





ANSIBEN é dedicato a chi desidera un approccio naturale per prevenire o alleviare i sintomi di ansia e stress.” Commenta la dott.ssa Pizzoni. “ANSIBEN non crea dipendenza o effetti collaterali poiché é un esclusivo mix di attivi di origine vegetale tra cui il Gaba, (acido gamma-ammino butirrico) l’aminoacido “tranquillante” che va a inibire quelle che sono le sostanze eccitanti e blocca l'attivazione dell'ansia rilassando corpo e mente, alleviando lo stress e agevolando il sonno REM.” Come funziona l’innovativo programma Ansiben Relax Meditation?





Dopo avere acquistato le compresse ANSIBEN RELAX in Farmacia, é sufficiente scansionare con il proprio cellulare il Qrcode inserito nel foglio illustrativo per accedere all’area riservata della piattaforma online. Da qui, l’utente puó provare gratuitamente la tecnica di rilassamento Ansiben Relax Meditation, spiegata in modo dettagliato nel video con traccia audio. Una vera e propria meditazione guidata per aiutare il consumatore a sconfiggere ansia e stress e riconquistare serenitá beneficiando degli effetti sia sul piano mentale e di conseguenza anche fisico.





Sono presenti inoltre i consigli degli esperti su alimentazione e stili di vita e una serie di servizi per sentirsi parte della Community “Ritrova la migliore versione di te”. Sono previsti Webinar a cura di autorevoli esperti del settore, oltre a mini corsi da scaricare. Pool Pharma mette a disposizione di tutti pratici suggerimenti per affrontare la problematica e sperimentare passo dopo passo efficaci tecniche di meditazione, mindfulness, e rilassamento.

«Oggi, per uomini e donne, giovani e in età avanzata, è facile sentirsi ansiosi, stressati, stanchi, mangiare troppo e peggio ancora male.» — spiega la dott.ssa Camilla Pizzoni, Direttore Scientifico dei Laboratori Pool Pharma — «Giorgio Pizzoni, presidente, è stato il pioniere negli Anni Novanta nell’intercettare che a scegliere gli integratori erano, e sono ancora di più oggi, le persone con una vita molto impegnativa.





Ecco perché gli integratori sono utili prima dell’insorgere di alcune patologie che sono diventate tipiche della società del benessere. – Commenta Camilla Pizzoni che ricorda un punto fondamentale, ovvero che il settore degli integratori non sostituisce quello delle medicine: «La base dei nostri prodotti è naturale, con elementi tradizionalmente presenti in natura, non curano la malattia, e non sostituiscono mai il farmaco che invece è attivo. Nella scelta degli integratori per noi è fondamentale seguire il consiglio del medico o del farmacista. I nostri prodotti devono essere funzionali, con studi clinici di una bibliografia sviluppata negli anni per aiutare a mantenere una buona condizione fisica, stimolando le funzioni fisiologiche dell’organismo e integrando eventuali carenze.»