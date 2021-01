Ufficio di igiene Alghero: arriva finalmente il medico

"Un servizio complesso come quello di Igiene e Sanità Pubblica - continua Pais - gestisce l’organizzazione vaccinale e ogni certificazione medico legale come quelle importanti dei deficit deambulatori e di polizia mortuaria del territorio comprendente i 23 paesi del distretto di Alghero che arriva sino a Bonorva". "Nonostante le difficoltà ereditate e il periodo pandemico che concentra medici nella lotta al covid, è fondamentale che gli altri servizi non vengano trascurati, evitando conseguenze peggiori che si aggiungono a quelle causate dall’emergenza in atto.





Per tale ragione, questo potenziamento risulta essere particolarmente prezioso e prova dell’attenzione che l’assessorato regionale alla Sanità sta riservando al nord ovest della Sardegna a lungo trascurato. Nell’ultimo periodo, in un ottica di sinergia aziendale, i pediatri hanno collaborato con il Servizio di Igiene alla somministrazione dei vaccini, sopperendo ad una carenza cronica di personale che con l’arrivo della dott.ssa Burruni inizia finalmente ad essere sanata" - conclude Michele Pais - "Questo consolidamento sarà un ulteriore bastione nella lotta contro il Covid ed una garanzia per la salute di tutti i cittadini".

"Con il trasferimento della dott.ssa Anna Burruni al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alghero, si va finalmente a potenziare un servizio sguarnito da anni." Il Presidente del Consiglio Michele Pais esprime soddisfazione per questo ulteriore rafforzamento della sanità del distretto di Alghero.