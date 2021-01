Incertezze e timori anche in Sardegna per la compagna vaccinazioni

Proprio quest’ultimo ha aperto le audizioni, spiegando che “la Pfizer ha ridotto del 50 per cento le forniture del vaccino Covid 19 e questo creerà un notevole rallentamento nella campagna sarda. Abbiamo ovviamente le riserve per la seconda vaccinazione di chi ha già subito l’inoculazione del virus ma non sappiamo se e quante dosi arriveranno il 25 gennaio. Non sappiamo nemmeno se arriveranno le mille dosi del vaccino Moderna né se sarà autorizzato il vaccino Astrazeneca, che dovrebbe essere prodotto in parecchi milioni di confezioni.





Intanto ieri sera al Binaghi di Cagliari sono arrivate 7 mila dosi ma oggi alle 20 parteciperò al un vertice con il commissario Arcuri e avrò maggiori informazioni sulle scorte vaccinali e sul proseguo della campagna”. Illustrando i dati di quanto fatto finora, il commissario Temussi ha detto che a oggi “sono stati consegnati nei punti di vaccinazione 16728 dosi, escludendo l’ultima scorta arrivata ieri” e ha aggiunto che “le mancate forniture ci costringono a sospendere le vaccinazioni, che sinora state effettuate nella quasi totalità agli operatori sanitari.





Con i commissari delle Ats cercheremo di omogeneizzare l’azione delle prossime vaccinazioni”. Parlando dello screening effettuato nei giorni scorsi sulla popolazione ogliastrina, Temussi ha reso noto che “sono stati spesi 76 mila euro per effettuare tamponi antigenici su 60 mila persone”. Gli otto commissari delle Ats si sono presentati e rispondendo alle domande dei rappresentanti della commissione Sanità hanno elencato i dati disaggregati delle vaccinazioni nei loro territori, indicando anche le criticità dei presidi ospedalieri di competenza.





L’assessore alla Sanità ha poi dato un’informazione al parlamentino: “Il concorso per gli anestesisti è concluso e a breve immetteremo negli ospedali sardi una cinquantina di nuovi professionisti”. Rispondendo a una domanda del presidente della commissione, Domenico Gallus, Temussi invece ha detto: “Venerdì scorso abbiamo pubblicato le delibere sul Punto di primo soccorso di Ghilarza. Adesso si parte con le domande e le assunzioni.





Se il progetto si rivelerà efficace, una volta superata la sperimentazione valuteremo l’estensione di questo modello in tutta la Sardegna”. Soddisfatto il presidente Gallus: “Abbiamo lavorato parecchio per ottenere questo risultato fondamentale per l’Oristanese, il territorio da sempre meno considerato sotto il profilo della programmazione sanitaria sarda”.

Appena nominati dalla Giunta, i commissari delle aziende sanitarie sono stati auditi questa mattina in commissione Sanità per fare il punto sulla situazione dei contagi e sulla campagna di vaccinazione nei loro territori. Per la Asl 8 era presente Bruno Simola, per Lanusei Luigi Ferrai, Francesco Logias per la Gallura, Gesuina Cherchi per Nuoro e Alessandro Baccoli per la Sanluri. Ancora, Flavio Sensi (Sassari), Antonio Cossu (Oristano) e Gianfranco Casu (Carbonia) insieme a Massimo Temussi, commissario dell’Azienda regionale della Salute e l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu.