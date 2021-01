Asl Sassari: nomina dei nuovi pediatri - Informazioni e indicazioni per i genitori

Si ricorda agli utenti che la scelta dei nuovi pediatri, a cui la SC Medicina Convenzionata ha conferito di recente la titolarità nell’ambito 6 Sassari – dott.ssa Anna Maria Dore, dott.ssa Giovanna Desole, dott. Leonardo Murgia – è fortemente consigliata ai genitori dei piccoli pazienti assistiti dalla dottoressa Luisa Solinas che è andata in pensione il 31 dicembre 2020 e ai genitori dei piccoli pazienti assistiti dalla dottoressa Paola Murgia che, venerdì 15 gennaio 2021, cesserà dal suo incarico provvisorio a Sassari.





elettronica sceltapediatra. sausassari@atssardegna.it . Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.



Successivamente la scelta è suggerita ai genitori dei piccoli pazienti assistiti dai quattro pediatri con incarico provvisorio che operano in città: dottoressa Mariolina Azara, dottor Giuliano Tramaloni, dottoressa Maria Carla Ponti e dottoressa Maria Luisa Cassitta. Per effettuare la scelta di uno dei tre nuovi pediatri è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo di postaNella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.

Gli allegati devono essere in formato PDF (scansionando i documenti e allegandoli alla e-mail). I genitori dei piccoli pazienti assistiti dal dott. Leonardo Murgia negli ambulatori di Viddalba, Pefugas e Valledoria, invece, dovranno effettuare la scelta verso i pediatri attualmente in servizio nel proprio ambito di riferimento: (ambito 10 di Perfugas, dottoressa Scanu Maria Vittoria; ambito 8 Valledoria e Viddalba, dottoressa Giola Anna).





competente: ufficiosau. perfugas@atssardegna.it (079/ 564340) e ufficiosau.castelsardo@ atssardegna.it (079/470375). Anche in questo caso è necessario indicare e allegare: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in formato PDF (scansionando i documenti e allegandoli alla e-mail).



La scelta potrà avvenire inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio scelta/revoca territorialmente

PORTO TORRES. L’avviso pubblicato nei giorni scorsi sul sito ATS Sardegna per l’assegnazione di un incarico provvisorio di pediatria a Porto Torres ha avuto esito positivo. A partire da lunedì 18 gennaio 2021, la dottoressa Paola Murgia presterà servizio nell’ambulatorio di Porto Torres, dislocato in via Pacinotti n. 48, e riceverà i piccoli pazienti con i seguenti orari settimanali:Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;Martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.Il recapito telefonico è: 351/5258063.





Tutti i piccoli pazienti, i cui genitori non abbiano effettuato altre scelte al momento della cessazione dalla sede di Porto Torres della pediatra Anna Maria Dore avvenuta lo scorso 6 gennaio 2021, saranno assistiti dalla dottoressa Paola Murgia. La pediatra, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offrirà l’assistenza pediatrica a 800 bambini, fino a un massimo di 880 pazienti per i ricongiungimenti familiari. Sarà data la priorità agli assistiti da 0 a 6 anni e, a seguire, in ordine d'età fino al raggiungimento di 800 assistiti, ad esclusione degli iscritti a termine e degli ultra quattordicenni.





ITTIRI. Il 7 gennaio è stato pubblicato, per la seconda volta nell'Albo Pretorio del sito ATS Sardegna, l’avviso per l’affidamento di un incarico provvisorio di pediatria nell’ambito 2 (Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Putifigari, Uri, Villanova Monteleone - Distretto di Alghero) per la sostituzione della dottoressa Desole. L’avviso scade il 17 gennaio. Sarà cura della ASL Sassari, non appena possibile, fornire le informazioni all’utenza con apposita comunicazione.

Sono ora ufficiali le informazioni sulla presa di servizio del dott. Leonardo Murgia, il terzo pediatra di libera scelta ad aver ricevuto l’incarico di titolarità nell’ambito di Sassari. Il dott. Leonardo Murgia inizierà l’attività nell’ambulatorio sito in via Chironi 5/C, a Sassari, a partire da martedì 9 febbraio 2021 e riceverà i piccoli pazienti con i seguenti orari settimanali:Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;Martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.Il recapito telefonico è: 349/1939937.