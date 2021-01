"Sardi e Sicuri": oggi lunedì 4 gennaio si comincia in Ogliastra - Al via 32.278 test

Comincia in Ogliastra, la terra dei centenari, "Sardi e Sicuri" coinvolgendo 23 Comuni, la campagna della Regione, coordinata dal professor Andrea Crisanti, per lo screening anti-Covid. Nelle giornate del 4 e 5 gennaio saranno predisposte 46 postazioni sui quali opereranno 180 sanitari per l'effettuazione di 32.278 test.





Le postazioni saranno operative al mattino dalle 8,30 e fino alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Un'attività imponente, che poi proseguirà nel resto dell'Isola, ritenuta da Crisanti, microbiologo e ordinario dell'università di Padova, un sistema preventivo di indagine e accertamento in grado di combattere in maniera efficace gli effetti devastanti del Coronavirus. Un progetto voluto dalla Regione.