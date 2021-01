Sassari: nominati tre nuovi pediatri

A partire da giovedì 7 gennaio 2021, la dottoressa riceverà i piccoli pazienti nell'ambulatorio sito in viale Italia n. 15/D, a Sassari, con i seguenti orari settimanali: Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30; Martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30; Mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:30; Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30; Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Il recapito telefonico è il seguente: 347/7907146. La dottoressa Anna Maria Dore proviene dall'ambito 7 (Porto Torres - Stintino) e aveva l'ambulatorio a Porto Torres. La seconda pediatra a prendere servizio sarà la dottoressa Giovanna Desole.





A partire da venerdì 15 gennaio 2021, la dottoressa riceverà i piccoli pazienti nell'ambulatorio sito in via Don Minzoni n. 13, a Sassari, con i seguenti orari settimanali: Lunedì dalle ore 15 alle ore 18; Martedì dalle ore 15 alle ore 18; Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30; Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30; Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Il recapito telefonico è il seguente: 079/4126074. La dottoressa Giovanna Desole proviene dall'ambito 2 (Ittiri - Monteleone Rocca Doria - Putifigari - Uri - Villanova Monteleone) e aveva l'ambulatorio ad Ittiri.





posta elettronica sceltapediatra. sausassari@atssardegna.it . Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.



Il terzo pediatra nominato dalla SC Medicina Convenzionata è il dottor Leonardo Murgia. Non appena possibile, sarà cura della ASSL Sassari fornire agli utenti, attraverso apposita comunicazione, le indicazioni sull'ubicazione dell'ambulatorio, sugli orari di ricevimento dei pazienti e sul recapito telefonico. Per effettuare la scelta del nuovo pediatra è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo diNella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.

Gli allegati devono essere in formato PDF. La scelta del nuovo pediatra è fortemente consigliata, in prima battuta, ai genitori dei piccoli pazienti assistiti dalla dottoressa Luisa Solinas che è andata in pensione ieri, giovedì 31 dicembre. Successivamente la scelta è suggerita ai genitori dei piccoli pazienti assistiti dai cinque pediatri con incarico provvisorio che operano in città: dottoressa Paola Murgia, dottoressa Mariolina Azara, dottor Giuliano Tramaloni, dottoressa Maria Carla Ponti e dottoressa Maria Luisa Cassitta. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati pubblicati nell'Albo Pretorio del sito ATS Sardegna gli avvisi per due incarichi provvisori di pediatria (uno per l'ambito 7 e l'altro per l'ambito 2) per sostituire le dottoresse Dore e Desole.

Sono stati nominati i tre nuovi pediatri che presteranno servizio nella città di Sassari. Nei giorni scorsi, al termine delle procedure di selezione avviate nel mese di ottobre, la SC Medicina Convenzionata ha conferito i tre incarichi di titolarità alle dottoresse Anna Maria Dore e Giovanna Desole e al dottor Leonardo Murgia. La prima pediatra a prendere servizio sarà la dottoressa Anna Maria Dore.