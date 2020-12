Alghero: bene oculistica al Marino - F.I.,Udc e Misto chiedono però "un supplemento di istruttoria"

Una scelta che era legata al progetto di incremento dei posti letto per pazienti COVID, sulla quale i Gruppi politici avevano fatto proprie le preoccupazioni degli operatori sanitari e dei pazienti basate sull’insufficienza logistica del primo piano del Civile. E’ infatti notizia recente che Oculistica permarrà presso l’Ospedale Marino, trasferendosi al piano terra, in locali adeguati nei quali i pazienti potranno continuare ad avere servizi e prestazioni . “Ci sentiamo di ringraziare la Direzione ASSL per questo passo indietro che costituisce un grande passo avanti verso il mantenimento di livelli significativi della nostra sanità.” .





“Condividiamo l’idea di fondo di far esprimere alla sanità algherese la massima solidarietà nei confronti delle esigenze sanitarie della Provincia per contrastare il fenomeno pandemico. Ma condividiamo anche le preoccupazione degli operatori sanitari in tema di accessi e percorsi sicuri e garantiti nelle due strutture del Marino e del Civile, che richiedono un supplemento di istruttoria."

“Ringraziamo la Direzione ASSL e esprimiamo soddisfazione perché le nostre preoccupazioni hanno ricevuto parzialmente ascolto. Ma occorre un impegno ulteriore per Diabetologia.” Lo sostengono in una nota i Gruppi Consiliari di Forza Italia, UDC e Misto che intervengono rispetto alla decisione della Direzione ASSL di Sassari di non procedere al trasferimento di Oculistica presso l’Ospedale Civile.