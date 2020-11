Sorso: nasce la carta dei servizi per l'emergenza Covid

A questo scopo è stato anche attivato un numero telefonico di emergenza, raggiungibile tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00, attraverso il quale sarà possibile richiedere aiuto e assistenza per la gestione di piccole e grandi difficoltà legate all’impossibilità di spostamento o a problemi economici, quali il ritiro di ricette sanitarie, l’acquisto e la consegna a domicilio di farmaci. Confermati e potenziati tutti gli altri servizi, fra i quali il servizio telefonico di sostegno psicologico e quello per la segnalazione di casi di violenza domestica.





Nella Carta dei servizi sono indicati inoltre i numeri ai quali rivolgere le richieste di sostegno per bisogni primari della famiglia, e per chiedere informazioni circa le norme specifiche per il conferimento dei rifiuti urbani in caso di isolamento o quarantena. Inclusa anche la mappa delle attività commerciali presso le quali è possibile donare/ricevere la “spesa sospesa” e le altre iniziative solidali come quella del “pasto sospeso”. Sono poi indicati in modo puntuale i mercati che in diversi giorni della settimana sono presenti in città, insieme con l’elenco e i recapiti delle farmacie, degli uffici postali, delle banche e tutti i numeri utili dell’Amministrazione e degli organismi cittadini di maggiore ruolo nell’emergenza Covid-19.





“Il ruolo delle associazioni, dei Servizi Sociali, della Protezione civile e delle attività commerciali è stato fondamentale per la redazione del progetto e la grande risposta che ci è giunta dall’intera comunità ci rende orgogliosi della nostra realtà e della nostra gente che ogni giorno si muove per far sì che tutto possa funzionare al meglio - sottolinea l’assessore alle Attività produttive Marco Greco - Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto, senza mai fermarci, neanche quando all’inizio della scorsa estate era stata sospesa la precedente campagna per la cessata emergenza.





Solo grazie al contributo e al lavoro sinergico dei diversi uffici dell’amministrazione comunale è possibile realizzare un progetto così innovativo e sostenere la cittadinanza con servizi essenziali in questa nuova fase di emergenza. Tutti i servizi sono già attivi e andiamo avanti con la serenità e la consapevolezza di lavorare sempre per mettere tutte le nostre risorse a disposizione dei cittadini”. “La Pandemia e le misure di contenimento che ne conseguono pongono a dura prova la tenuta del nostro tessuto sociale e in capo alle Istituzioni il dovere di dare risposte concrete alla cittadinanza afferma il Sindaco Fabrizio Demelas - Al rischio per la salute si accompagnano problemi di natura economica, difficoltà negli spostamenti e altre situazioni di disagio sociale.





L’Amministrazione Comunale è presente e si è resa disponibile per rispondere alle necessità e ai bisogni primari di tutti attraverso l’attivazione di una serie di servizi e di iniziative. Nelle difficoltà che tutti stiamo affrontando abbiamo ritrovato una Città di Sorso solidale e collaborativa, capace di mettere a disposizione una rete di volontari e di cittadini che con la loro generosità stanno contribuendo al sostegno dei meno fortunati”.





“La Carta dei Servizi è il risultato del lavoro incessante svolto dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici per lenire le difficoltà che inevitabilmente ognuno di noi si trova ad affrontare in un periodo senza precedenti come questo che stiamo attraversando – sostiene l’Assessore ai Servizi Sociali e alla Protezione Civile Francesco Sechi – Voglio quindi rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti comunali che prestano la propria opera per fornire questi servizi andando ben oltre il loro orario lavorativo retribuito, e a tutti coloro che partecipano alle varie iniziative per il bene della comunità”.

Con un nuovo progetto a supporto alla Comunità. Un’iniziativa già operativa riassunta in un opuscolo di dodici pagine - che a breve verrà diffuso in formato cartaceo e in versione digitale su tutti canali di comunicazione web del Comune di Sorso – e che contiene le azioni di sostegno, le iniziative solidali, i servizi attivi e i contatti utili. Tra le novità il servizio di “Pronto intervento sociale” per i soggetti positivi in isolamento e per i contatti in quarantena.