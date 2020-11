Alghero: "Assistenza garantita ai pazienti non Covid" - Il direttore sanitario Greco in commissione

Il Direttore sanitario ha evidenziato l’importanza dell'apertura di 46 nuovi posti letto presso l'Ospedale Marino, "su cui si sta lavorando con grande impegno e celerità e sul potenziamento del personale della struttura". Sul presidio si stanno investendo risorse finanziarie importanti, 1,5 milioni di euro, su pressing del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. Sull’assistenza ai malati di altre patologie, Dott. Greco ha precisato: “L’assistenza è garantita. In questo momento gli ospedali lo stanno facendo.





L’indice basso di Rt ci consente di utilizzare i reparti per le specialità alle quali sono dedicate. Non abbiamo chiuso alcun reparto, non abbiamo chiuso ambulatori, non è stata soppressa nessuna attività. Gli accessi all’ospedale civile per le visite in Otorino, Ginecologia, Cardiologia, Urologia, sono aperte. Portiamo comunque avanti le esigenze del territorio”, ha chiarito in risposta alle domande dei consiglieri.





Il Presidente della Commissione ha ringraziato il Dottor Greco “per la disponibilità e per l’apporto autorevole quanto mai utile e chiarificatore al dibattito. La nostra sanità ha tutta la nostra attenzione, ancor di più oggi che scopriamo i problemi causati dalle troppe scelte sbagliate fatte in passato”.

La Commissione Consiliare Sanità con la presenza del Direttore Sanitario dell'Ospedale Civile e Marino, Dottor Gioacchino Greco, è stata la prima di un percorso di approfondimento. Previsti diversi incontri ai quali saranno ospitati i medici di base, i primari, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli anestesisti, i rappresentanti sindacali delle categorie. Il presidente della commissione Christian Mulas, ha calendarizzato la serie di incontri “con l’obbiettivo – afferma - di avvicinare la politica a tutti coloro che stanno affrontando la pandemia in prima linea.Prezioso è stato il contributo del Dottor Greco che ha rappresentato un quadro che deve darci forza per proseguire e continuare a fare bene, migliorando ciò che può essere migliorato”. Il Direttore sanitario ha illustrato il quadro attuale e risposto alle domande di consiglieri, non mancando di puntualizzare alcuni aspetti. Sui dati dei positivi Greco conferma che l’unica fonte a cui attenersi è quella dell’Ats, “per evitare il diffondersi di bufale e per evitare di far circolare notizie non verificate”, sottolineando che Alghero registra l'indice Rt più basso di molte altre realtà.