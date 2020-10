Sassari: nominata una nuova pediatria

I pazienti, che fino al 31 ottobre sono in carico alla dott.ssa Alagna, saranno assistiti dalla nuova incaricata la quale, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offrirà l’assistenza pediatrica a 800 bambini e fino a un massimo di 880 pazienti per i ricongiungimenti familiari. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici Distrettuali della ASSL Sassari.

La pediatra Maria Carla Ponti riceve i pazienti, a partire da giovedì 5 novembre, nello studio medico sito in Carlo Felice n. 42, a Sassari, con i seguenti orari settimanali: - lunedì dalle 9 alle 12; - martedì dalle 10 alle 13; - mercoledì dalle 15:30 alle 19; - giovedì dalle 15 alle 17:30; - venerdì dalle 10 alle 13.