La bellezza alle prese con il rapporto tra la pelle e il sistema nervoso

Una linea di cinque creme anti-aging, nate dall’esperienza ventennale del medico estetico Pietro Martinelli, che attraverso principi attivi di origine vegetale stimolano i neurotrasmettitori che producono dopamina e serotonina, le endorfine “del buon umore”, e aiutano a decontrarre i muscoli del viso distendendo le rughe.





A spiegare come funzionano i neurocosmetici Lesiar è il loro ideatore, il dottor Pietro Martinelli, esperto in Medicina Estetica attivo da oltre vent’anni a Brescia e Parma. « La pelle – spiega Pietro Martinelli – e` un vero e proprio organo vitale, il primo che si forma nel grembo materno, molto ricco di neurotrasmettitori, che hanno il compito di inviare al cervello le sensazioni percepite dall’ambiente circostante, in modo da elaborare una reazione agli stimoli ricevuti.





Le creme Lesiar sono state formulate specificatamente per “solleticare” tutti i neurotrasmettitori preposti a produrre serotonina e dopamina, cioè le endorfine che hanno un effetto positivo sull’umore». I neuropeptidi, fondamentali nella reazione tra recettori ed enzimi, contenuti in Lesiar Skinssence aiutano inoltre a indurre una risposta immunologica, data dal risveglio di “ricordi” connessi al sistema limbico, che reagisce aumentando la produzione di endorfine e stimolando, cosi`, la luminosita` cutanea.





In secondo luogo, la capacita` rigenerante e lenitiva dei principi attivi naturali, agendo in sinergia, contribuisce ad una stimolazione mirata dei neurotrasmettitori epidermici, incoraggiando la biostimolazione cellulare del derma e riattivando l’innata idratazione e vitalita` della pelle. Oltre a questa funzione, i principi attivi di origine vegetale utilizzati nei prodotti neurocosmetici Lesiar aiutano a decontrarre i muscoli del viso, attenuando le rughe d’espressione e facendo apparire i tratti piu` distesi.





I prodotti Crema iperidratante anti-aging – A base di acido jaluronico, arricchita con olio di jojoba e burro di karite´ (azione nutriente e fotoprotettiva), coenzima Q10 e acido alfa-lipoico (azione antiossidante), DMAE e fattori di crescita di origine naturale (effetto antirughe e rassodante, grazie alla stimolazione della neogenesi di collagene ed elastina). 50ml, 125€. Crema ridensificante anti-aging – Ideale per pelli stanche, contiene una miscela di staminali da fico d’india e aminoacidi essenziali ed e` in grado di mantenere la cute idratata per molte ore. 50ml, 155€.





Crema gel purificante, ideali per pelli miste o con pori dilatati, sfrutta la sinergia di principi attivi quali acido azelaico, olio ozonizzato, tiolisina, urea ed estratto di lievito, legati all’acido jaluronico, per svolgere un’azione omogeneizzante ed opacizzante. 50ml, 140€. Contorno occhi e labbra – Grazie alla combinazione di acido lipoico, coenzima Q10, proceramidi e acidi ialuronici a doppia struttura, è in grado di distendere, idratare e attenuare le occhiaie e le borse sottoculari e le micro rughe perilabiali, mantenendo la struttura epidermica protetta e continuamente eutrofica. 15ml, 90€.





Trattamento notturno di rigenerazione cellulare – Presenta una formulazione ricca di lanolina ottenuta da trigliceridi di origine vegetale, combinata con colofonia estere di glicerina e fitocomplesso dell’olio di oliva. Arricchita da burro di karite´ e fitosteroli vegetali, attiva le funzioni protettive del film lipidico cutaneo, impedendo la disidratazione e permettendo cosi all’epidermide di rigenerare le cellule danneggiate dal tempo e dagli agenti esterni. 50ml, 170€. In vendita online su www.lesiar.com e in alcune farmacie selezionate.

