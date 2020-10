Salute L'utilizzo degli antibiotici: conferenza in assessorato a Cagliari

Giovedì 15 ottobre, alle 10.30, nella sala riunioni dell’assessorato regionale dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale a Cagliari, in via Roma 223, al quarto piano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna “Antibiotici, usarli non è un gioco: prendili correttamente”, promossa dalla Regione. All’incontro parteciperanno Mario Nieddu, assessore regionale della Sanità, Giorgio Sorrentino, direttore Generale dell’Aou Cagliari, capofila del progetto, Stefano Sardara e Gianmario Dettori, presidente e vicepresidente della Dinamo Sassari, società sportiva testimonial dell’iniziativa.