Un tè con l'esperto per le pazienti oncologiche

L’iniziativa prevede degli appuntamenti gratuiti che si svolgeranno nella sede di Mai Più Sole, in Via Baylle 70 a Cagliari, uno o due sabati del mese dalle ore 10 alle ore 12 da ottobre 2020 a settembre 2021. Si affronterà il tumore al seno a 360 gradi, infatti sarà possibile approfondire tematiche legate alla chirurgia alla mammella, alla ginecologia, alla nutrizione, alla psiconcologia, allo sport, al mental coaching, alla fisiatria, all’odontoiatria, solo per citarne alcune.





Tanti i professionisti e le eccellenze isolane che si sono messi a disposizione come Rita Nonnis (AOU, Sassari), Massimo Dessena e Antonio Macciò (Ospedale Oncologico Armando Businco, Cagliari), Andrea Figus (Policlinico Duilio Casula, Monserrato), Daniele Farci (Clinica Nuova Casa di Cura, Decimomannu), Nadia Brusasca (Ospedale Zonchello, Nuoro), Andrea Savasta (Savasta & Partners Studio Medico e Dentistico, Cagliari), Emanuela Spiga (Nutriem srls, Quartu Sant’Elena), Stefania Marogna e Arianna Tommasetti (Ats Nuoro), Daniela Tocco e Paola Morelli (pubblica istruzione)...





Si parte con Rita Nonnis che il 31 ottobre 2020 affronterà l’argomento “Percorso diagnostico e terapeutico delle donne ad alto rischio eredo-familiare del tumore al seno”. Gli incontri sono rivolti a coloro che stanno vivendo una situazione legata alla malattia oncologica e desiderano approfondire tematiche ad essa inerenti. Possono aderire massimo 9 persone nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal covid-19 e ogni partecipante deve rendersi disponibile alla misurazione della temperatura corporea e alla compilazione di un’autocertificazione.





Per prenotarsi è necessario chiamare, mandare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3773190071 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 20 E’ in pieno svolgimento il percorso di elaborazione del lutto, condotto dalla Dottoressa Nadia Brusasca. Si tratta di una terapia di gruppo della durata di 4 mesi a cui possono aderire massimo 9 persone nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal covid-19. E’ destinato a coloro che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico legato al lutto. L’obiettivo è poter esplorare possibili percorsi di recupero e benessere psicofisico. Gli incontri si tengono presso la sede di Mai Più Sole, in Via Baylle 70 a Cagliari, ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.





I tre gruppi sono così organizzati: 1° gruppo dal 19 settembre alle 19 dicembre 2020 ,2° gruppo dal 16 gennaio al 17 aprile 2021,3° gruppo dal 24 aprile al 31 luglio 2021 Per prenotarsi per il secondo e terzo gruppo è necessario chiamare, mandare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3773190071 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 20 "Un tempo e uno spazio a te dedicato" questo è il filo conduttore dello sportello di ascolto psicologico gratuito, condotto dalla Dottoressa Nadia Brusasca, ovvero uno spazio dedicato all’ascolto, un colloquio individuale con la psiconcologa destinato a pazienti oncologici e loro familiari.





E’ rivolto a coloro che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico legato alla malattia per dar loro la possibilità di esplorare possibili percorsi di recupero e benessere psico-fisico. Gli incontri si terranno presso la sede di Mai Più Sole, in Via Baylle 70 a Cagliari, ogni sabato dalle ore 17:30 alle ore 19.00 da settembre 2020 a luglio 2021. Per prenotarsi è necessario chiamare, mandare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3773190071 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 20. Ogni partecipante dovrà essere disponibile alla misurazione della temperatura e alla compilazione di un'autocertificazione.

Ripartono le iniziative gratuite di Fondazione Taccia e Mai Più Sole contro il tumore ovarico. La sede di Mai Più Sole in via Baylle 70 a Cagliari ospiterà “Un tè con l’esperto” , “Lo sportello di ascolto per pazienti oncologiche e familiari” e “Il percorso di elaborazione del lutto”. Tutti gli eventi si terranno di sabato. La rassegna "Un tè con l’esperto" avrà inizio sabato 31 ottobre, è dedicata alle donne operate di tumore al seno che incontreranno professionisti della sanità e del settore.