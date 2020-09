Alghero: dialisi senza medico nefrologo - Interrogazione 5Stelle

“Nei reparti che si occupano di questa branca della medicina, le carenze di personale dirigente medico riguardano diverse strutture del territorio regionale, nello specifico la ASSL di Nuoro, quella di Olbia, la ASSL di Sassari -Ozieri e infine quella di Sassari – Alghero”. “Mi rivolgo pertanto all’assessore regionale alla Sanità Nieddu per sapere se sia a conoscenza di quanto accaduto e per chiedere allo stesso di garantire un’equa distribuzione delle risorse umane individuate, inserendo immediatamente tra le destinazioni la struttura di Alghero”.





Questa la richiesta contenuta in un’interrogazione presentata dalla capogruppo del M5S Desirè Manca per il reinserimento della struttura algherese tra quelle individuate da ATS. “Proprio le gravi carenze di specialisti in molteplici discipline, la mancanza di personale infermieristico, di operatori Socio Sanitari, di scuole di specializzazione, unita alla grave disorganizzazione che vede ancora oggi in diverse realtà sanitarie della nostra isola la figura del Facente Funzione in luogo del Primario, sono causa primaria della mancata soddisfazione della richiesta di Sanità della quale l’isola ha immediato bisogno.





La Regione – conclude Desirè Manca - ha il dovere di distribuire le risorse in modo adeguato e rispondente alle richieste del territorio, per questo è necessario che i medici nefrologi vengano inseriti nell’organico dell’ospedale algherese al più presto possibile”.

Contro ogni previsione, nelle ultime ore, la struttura della ASSL DI Sassari - Alghero, è stata depennata dall’elenco delle destinazioni in cui opereranno i nefrologi in graduatoria, nonostante questa – sottolinea la capogruppo del M5S Desirè Manca - abbia un bacino di utenza importantissimo e necessità vitale di personale medico per garantire i servizi minimi al pari delle altre strutture sarde”.