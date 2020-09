Sassari: parte la riqualificazione dell'oncologico

A questi locali si aggiungono quattro sale terapie, dove saranno suddivise 14 poltrone per chemioterapie e 6 letti, quindi una sala d'attesa, un archivio e spazi di supporto. «I lavori – afferma la direzione strategica dell'Aou – sono molto attesi dai pazienti e dai nostri operatori. Una volta concluse le opere, sarà possibile offrire una migliore accoglienza a quanti, ogni giorno, si recano al nostro ospedale per le cure oncologiche». Il prossimo passo quindi sarà l'apertura del cantiere al primo sottopiano dell'ospedale di via De Nicola. Secondo il cronoprogramma stilato dall'Ufficio tecnico, i lavori dovranno avere la durata di 110 giorni. Le opere, oltre alla radicale ristrutturazione dei locali, prevedono anche il rifacimento della pavimentazione e degli impianti.





I lavori partono anche grazie allo spostamento dell'unità operativa Malattie della coagulazione che dal primo sottopiano del Civile è stata trasferita al secondo piano del Palazzo Rosa. Il day hospital situato al primo sottopiano del Santissima Annunziata effettua ricoveri diurni e visite ambulatoriali e registra circa 400 prime diagnosi ogni anno alle quali si aggiungono circa 2.500 accessi ambulatoriali, tra visite di controllo, chemioterapie giornaliere endovena e terapie ormonali. Il day hospital fa parte della struttura complessa di Oncologia medica, diretta da Antonio Pazzola, che comprende anche il day hospital situato adesso al quarto piano del Santissima Annunziata e il reparto degenze, sempre al quarto piano dell'ospedale civile.

Sono stati consegnati ieri i lavori di risanamento conservativo, riqualificazione e adeguamento edile e degli impianti dei locali destinati a ospitare il nuovo day hospital oncologico, al primo sottopiano del Santissima Annunziata. Nella mattinata di venerdì 4 settembre, il commissario Antonio Spano e il direttore dell'Ufficio tecnico Roberto Manca hanno incontrato, nella sala riunioni della direzione generale, i titolari della Gema impianti Sas di Gennaro e Antonio Izzo, l'impresa di Marano di Napoli che si è aggiudicata i lavori. Per le opere è prevista una spesa complessiva di 500mila euro. Si tratta di un finanziamento regionale finalizzato che consentirà di realizzare sei ambulatori medici, una sala Pis, cioè un punto di informazione e supporto, quindi un ambulatorio psicologico.