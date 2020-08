Alghero: un portatile radiologico per l'Ospedale Civile

L’apparecchiatura è stata acquistata con la partecipazione della Fondazione Dinamo Sassari, del Banco di Sardegna e della Nuova Sardegna che hanno contribuito ad implementare con un proprio contributo la somma necessaria. In Consiglio Comunale è stata approvata la variazione al Bilancio che destina nella voce di spesa la somma introitata nel conto corrente del Comune al quale cittadini e imprese hanno fatto riferimento per le donazioni, per destinarla contestualmente alla Fondazione Dinamo che ha provveduto all’acquisto del macchinario. Su proposta dell’Assessore al Bilancio Giovanna Caria, la variazione permette di ratificare l’operazione avviata dal Sindaco Mario Conoci nel periodo del lockdown, in cui l’ospedale di Alghero e gli operatori sanitari hanno sopportato un impegno oltremodo gravoso.





La raccolta fondi è stata avviata a metà marzo, per contribuire a sostenere gli operatori sanitari dell’Ospedale di Alghero, impegnati a combattere l’emergenza con grande sacrificio. Medici, infermieri e personale ospedaliero si sono trovati sotto forte pressione, giorno e notte in prima linea. L’iniziativa del Comune di Alghero intende dimostrare il sostegno più forte e concreto possibile a chi ha svolto un lavoro prezioso quanto pesante nella fase dell’emergenza. A breve, con la chiusura delle procedure di acquisto, l’Amministrazione procederà con la consegna formale dell’apparecchiatura all’Ospedale.

La solidarietà degli algheresi nel periodo dell’emergenza Covid, confluita nella raccolta fondi avviata dal Comune di Alghero con la campagna “Alghero aiuta il suo Ospedale” si realizza con un risultato importante. 50 mila euro, è questa la somma raccolta dalle generose donazioni di cittadini e imprese sono serviti all’acquisto di un Portatile Radiologico Digitale da destinare all’Ospedale civile di Alghero. L’apparecchiatura dedicata ad applicazioni radiologiche ed indagini diagnostiche, potrà essere destinata a supporto delle attività contro il Covid, consentendo le attività diagnostiche in area pre-triage.