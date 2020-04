Le tentazioni del frigo durante gli "arresti domiciliari" - I consigli del biologo nutrizionista

Il dottor Andrea Belli, giovane dietologo algherese, si è reso disponibile a fornire ai nostri lettori preziose indicazioni sul comportamento alimentare da tenere nell'epoca del virus. Lo ha fatto con un primo intervento che ospitiamo volentieri auspicando l'inizio di una collaborazione fattiva destinata ai nostri lettori. "In tempi così particolari ed inconsueti - sostiene il giovane dietologo algherese - è bene tenere impegnati mente e corpo per affrontare al meglio la giornata.





Il limitato movimento e il fin troppo tempo libero possono indurci ad un cambio dello stile di vita e soprattutto della nostra alimentazione. Per mantenerci in salute in un periodo di forzata immobilità, oltre a praticare un’adeguata attività fisica “casalinga”, possiamo prenderci cura del nostro corpo anche in cucina sperimentando e provando nuove e sane ricette.





Cerchiamo quindi di trarre dei vantaggi da questa situazione dedicando maggior tempo all’organizzazione della nostra dispensa e alla preparazione dei nostri pasti. I soliti ritmi frenetici possono portare al consumo di piatti pronti ricchi di sale e grassi che possono essere facilmente eliminati ma in questo periodo di prigionia quasi totale questo procedimento non avviene.





Quindi la prudenza nell'alimentazione costituisce una regola da osservare, il nostro corpo ci ringrazierà e la mente ne trarrà sicuramente vantaggio. Ecco quindi dei piccoli consigli: cerchiamo di consumare cibi di stagione, non facciamo mai mancare porzioni di frutta e verdura consumandole anche come snack per avere le vitamine ed i minerali utili a rinforzare le nostre difese immunitarie e, con l’inizio del caldo, a mantenere idratato il nostro corpo.





Prestiamo attenzione ai tempi di cottura dei cibi e al condimento limitando l’uso dell’olio e del sale. Concediamoci pure qualche sfizio, un dolce fatto in casa ci permette di controllare gli ingredienti utilizzati ed è anche un ottimo passatempo. Possiamo eseguire delle sostituzioni per diminuirne l’apporto calorico, il burro ad esempio può essere sostituito dallo yogurt: una scelta più salutare che non ne compromette il gusto".





Dottor Andrea Belli





3473260780

E' vero: non ci sono gli aperitivi al bar, gli stuzzicchini, le cene con gli amici e le arrostite fuori porta. Ma dentro le quattro mura di casa sono problematiche anche le lunghe passeggiate e le corse sulla pista ciclabile che consumano gli eccessi alimentari. Inoltre ormai siamo alla vigilia della fatidica prova costume alla quale la pandemia sta creando indubbiamente qualche problema.