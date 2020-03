Giornata Mondiale contro l'obesità: 40 milioni i bambini sovrappeso

La prevenzione del sovrappeso deve iniziare il prima possibile. Migliorare le pratiche di allattamento nei primi anni di vita può aiutare i bambini ad avere una dieta più sana e un futuro migliore. Secondo uno studio su diversi paesi in Europa, i bambini allattati per almeno 6 mesi corrono rischi molto minori di obesità rispetto a un bambino mai allattato o allattato per un periodo più breve. Tra 22 paesi dell’area europea, Italia e Malta risultano tra i paesi con la più alta prevalenza di obesità tra i bambini che non sono mai stati allattati: più di 1 bambino su 5 o il 21,2%, seguiti dalla Spagna con il 21%**. Allattare secondo le raccomandazioni internazionali potrebbe far risparmiare 302 miliardi di dollari in spese sanitarie ogni anno*. A livello globale i costi economici legati all’obesità sono stimati attorno ai 2 trilioni di dollari, o il 2,8% del prodotto interno lordo globale***.





Nel 2018, le industrie che producono sostituti del latte materno hanno raggiunto 61 miliardi di dollari di vendite, il numero più alto di sempre, e ci si aspetta raggiungeranno 119 miliardi entro il 2025. La pressione commerciale di questa industria influenza le famiglie nella decisione di allattare, con conseguenze negative sulla salute e le vite dei bambini. Analizzando oltre 100 studi su paesi a basso, medio e alto reddito, l’allattamento è stato associato a una riduzione del 26% del sovrappeso o dell’obesità da adulti****. “











L’UNICEF e l’OMS chiedono ai governi e donatori di implementare e monitorare politiche e programmi per supportare l’allattamento ottimale per madri e bambini. È necessario lavorare insieme per: diffondere informazioni accurate sul valore dell’allattamento come un potente intervento per prevenire obesità e sovrappeso; chiedere la regolamentazione dell’industria dei sostituti del latte materno implementando, monitorando e rafforzando il Codice internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno e le successive Risoluzioni pertinenti dell’Assemblea Mondiale della Sanità– in particolare la risoluzione 69.6 per porre fine alla promozione inappropriata di alimenti per lattanti e bambini piccoli; ampliare investimenti sull’allattamento per supportare madri e bambini a raggiungere una nutrizione ottimale; impegnarsi per avere il congedo retribuito di maternità, paternità e altri spazi a misura di famiglia nelle politiche lavorative; rafforzare i sistemi sanitari fornendo servizi sanitari per l’allattamento e la maternità, compresi supporto e consulenza professionale sull’allattamento; incoraggiare la formazione di gruppi di supporto legati alle strutture sanitarie per permettere un sostegno continuo alle madri che allattano. Prevenire il sovrappeso e l’obesità infantile è conveniente, e investire in pratiche di allattamento ottimale rappresenta una scelta intelligente per ridurre i costi dell’assistenza sanitaria e supportare la crescita e lo sviluppo di bambini e nazioni” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “L’UNICEF in Italia promuove il programma ‘Insieme per l’Allattamento - Ospedali & Comunità Amici dei Bambini’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile. Ad oggi, fanno parte della Rete UNICEF in Italia 30 Ospedali e 7 Comunità riconosciuti dall’UNICEF come Amici dei bambini, 4 Corsi di Laurea riconosciuti Amici dell’Allattamento e oltre 900 Baby Pit Stop - spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini.” L’allattamento ha impatti positivi sulla vita di un bambino.

L’UNICEF e l’OMS – che coordinano il Global Breastfeeding Collective per ampliare impegni politici in favore dell’allattamento – ricordano che circa 40 milioni di bambini sotto i 5 anni nel mondo già sono in sovrappeso. Ogni anno, attraverso l’allattamento, in linea con le raccomandazioni internazionali, potrebbero essere evitati 100.000 casi di obesità infantile*. Gli effetti protettivi dell’allattamento sul sovrappeso e sul diabete di tipo 2 sono particolarmente potenti per i bambini e gli adolescenti. Il ruolo dell’allattamento nella prevenzione è fondamentale e sta diventando una priorità per molti paesi.