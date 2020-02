Mobilitata tutta la sanità sarda - Lunedì incontro con medici

Lo afferma l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che rassicura il pieno coinvolgimento di tutto il personale sanitario operante nell’Isola nel piano dell’emergenza. “Se ai livelli più periferici possono essere emerse criticità per ciò che riguarda i medici della continuità assistenziale – prosegue Nieddu – siamo pronti a intervenire auspicando la piena collaborazione di tutte le organizzazioni”. Lunedì, l’esponente della Giunta Solinas, incontrerà a Cagliari le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la condivisione dei protocolli di intervento nella gestione dei possibili casi di Coronavirus Covid-19.

“Dal momento in cui è scattata l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, non abbiamo mai trascurato gli aspetti relativi alla comunicazione. I protocolli sono noti ormai da tempo e tutto ciò che attiene alle misure di prevenzione, le precauzioni e i comportamenti richiesti al personale sanitario è stato largamente diffuso e trasmesso a più livelli e in maniera capillare, non solo sul piano regionale, attraverso l’Ats, ma anche su quello nazionale e internazionale, dal ministero, dalle organizzazioni e dalle stesse associazioni dei medici”.