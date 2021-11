Opinione Green pass: il Paese sta ripartendo grazie e chi si è vaccinato

"Se oggi la gente va al bar e l'economia è ripartita è merito di chi si è vaccinato e non di chi non si è vaccinato. Occorre dirlo perché altrimenti c'è chi pensa di essere più furbo degli altri". Lo ha detto, come riporta l'agenzia Dire, l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, a margine di una conferenza stampa ad Ancona, per presentare i nuovi corsi di formazione cofinanziati con risorse del Fondo sociale europeo nell'area di crisi complessa del distretto pelli-calzature, parlando del green pass e della ripresa dell'economia in Italia.