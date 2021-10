Alghero: le trappole di Abbanoa - Il labirinto dell'ente gestore

Riportiamo qui di seguito lo sfogo inviatoci stamattina da un lettore sulle disavventure nello sportello unico di Abbanoa in via Vittorio Emanuele 96 ad Alghero.

"Buongiorno, non è la prima volta che riscontro problemi da Abbanoa e come me tanti altri. Stamattina mi sono recato da Abbanoa per richiedere la chiusura di un contratto di fornitura temporanea aperto qualche mese fa sempre allo stesso sportello. L'addetta allo sportello, gentilmente, mi ha fornito e guidato nella compilazione della modulistica in questione. Intanto verificava l'effettività del contratto da disattivare. Fin qui tutto bene.

Ed ecco scattare la trappola mortale. Il contratto nel portale di Abbanoa non si trova.

Allora mi viene chiesto quando l'avessi aperto. Dopo ulteriori verifiche risultate vane, chiedo come fare per chiudere il contratto e mi viene detto che "se il contratto non è stato caricato nel sistema non è possibile procedere alla chiusura". Da segnalare che il contratto risale all'inizio di agosto. Mi viene detto però di non preoccuparmi perché "è stata inviata una email a chi si occupa degli inserimenti contrattuali e che quando sarebbe stato caricato avrebbero provveduto loro stessi a chiudere il contratto di fornitura". Dunque chiedo se fosse almeno possibile sapere tramite email della ricezione di avvenuta chiusura del contratto, ma mi viene detto che "no, noi non siamo tenuti a dare nessuna comunicazione". Resto in silenzio. Al mio sgomento mi viene detto che lo saprò quando mi arriveranno le bollette: "poi se lei vede che la data della chiusura della fornitura è stata fatta, che so, a novembre, lei può fare un reclamo dove spiega che aveva richiesto la chiusura di una fornitura ad ottobre".

Quindi ricapitolando: io chiedo l'attivazione di una fornitura temporanea e torno, come da prassi, a chiuderla allo sportello. Allo sportello mi viene detto che il contratto non è stato caricato nel sistema e che quindi non si può chiudere perché non pervenuto. Gli addetti solleciteranno ma io non posso avere comunicazione di avvenuto caricamento del contratto né di conseguente chiusura della fornitura. Questo lo potrò sapere solo quando mi arriveranno le bollette e, in caso di chiusura ritardata da parte di Abbanoa, nonostante la richiesta di chiusura da me presentata in data odierna, dovrò io, ripeto io, fare un reclamo perché venga risarcito del loro disservizio.

Questa situazione è inaccettabile. Com'è possibile che se Abbanoa non fa il proprio lavoro e non c'è comunicazione tra i loro uffici debba subire io le conseguenze delle loro inadempienze? Non è possibile che dall'interno possano risolvere i problemi che loro stessi creano e fare direttamente il proprio lavoro senza affliggere la testa e le tasche di noi cittadini?".

Lettera firmata.