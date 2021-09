Come si costruisce un "martire della libertà"

- Il mandato di cattura europeo e la richiesta di estradizione in Spagna esistono e sono operativi, tant’è che la Corte d’Appello di Sassari ha convalidato l’arresto; - la Corte ha rinviato al 4 ottobre la decisione sulla estradizione, senza imporre alcuna misura restrittiva o divieto di allontanamento dal Territorio Nazionale (fatto oltremodo singolare); - vero è che almeno 2 Stati Europei come il Belgio e la Francia hanno evitato di arrestare ed estradare Puigdemont e che la Germania, dopo averlo fatto arrestare, lo ha rilasciato senza ottemperare alla richiesta di estradizione della Spagna; - non si capisce se l’ex Presidente della Catalogna goda o meno della immunità derivategli dalla carica di Parlamentare Europeo, per cui, se così fosse, non avrebbero dovuto e potuto arrestarlo;





- stante la risonanza internazionale che il caso ha avuto, sopratutto in Spagna, si può ben dire che per il Governo Spagnolo è stato un boomerang di immagine e che, al contrario, la vicenda ha risvegliato antiche e mai sopite pulsioni indipendentiste della Catalogna, elevando a martire della libertà l’on. Carles Puigdemont, di cui non sentivamo parlare da tempo. È indubbio che tutta la vicenda si è trasformata in un gran colpo di teatro e sarebbe interessante sapere (ma non lo sapremo mai) se il “nostro” fosse consapevole che il mandato di cattura europeo era operativo ed in questo caso, mi chiedo, perché mai è venuto ad Alghero, con il rischio di essere estradato in Spagna. Voleva forse immolarsi per la causa?

Giuseppe Bassu

Da buon algherese tengo molto alla specificità della mia Città, l’unica enclave in Sardegna ed in Italia che custodisce e coltiva da secoli le proprie radici Catalane, non solo linguistiche ma anche culturali ed architettoniche. Per questo ho seguito e seguo con particolare interesse “la questiò” dell’arresto, al suo arrivo ad Alghero, dell’ex Presidente della Catalogna Carles Puigdemont, Parlamentare Europeo e leader del Fronte Indipendentista Catalano, sfuggito all’arresto in Spagna (a differenza di molti suoi compagni finiti in galera) e da anni rifugiato in Belgio, dopo aver promosso ed attuato un referendum separatista. Naturalmente non conosco compiutamente i risvolti legali della vicenda, per cui mi attengo a quanto emerso sugli Organi di informazione, sulle evidenze giudiziarie e sui dati di fatto oggettivi depurati, per quanto possibile, dalle opinioni personali: