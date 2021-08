Opinione C'è posta per il sindaco Mario Conoci: scrive un turista con figlia disabile

Buona sera Signor Sindaco, mi chiamo Pasquale Coscia e come migliaia di persone quest’anno siamo in vacanza in Sardegna, Io e la mia famiglia nella sua bellissima città!! Le scrivo perche´ mi rendo conto che nel 2021 avere una figlia disabile non e`’un handicapp, ma e`’ un handicapp venire per la quarta sera di seguito nella sua meravigliosa Alghero e trovare tutti i posti per disabili occupati da auto, la maggior parte senza mostrare il contrassegno! Ho provato a cercare una pattuglia di vigili, un ausiliare della sosta ma nulla!! (cercare un posto a pagamento impossibile di questi periodi) Quindi abbiamo desistito e siamo andati via. Sarei tentato di fare una mail ai giornali locali e ai giornali nazionali ma preferisco rivolgermi al suo buon senso di primo cittadino nel far rispettare semplici e utili regole di Civilta` verso persone che lottano tutti i giorni della loro vita. La ringrazio per aver dedicato 5 min alle mie forse semplici e umili parole! Spero di poter tornare un giorno finalmente a visitare la sua citta` io e la mia bambina quando non ci saranno piu` barriere architettoniche da superare e sopratutto quando lei farà’ capire ai suoi cittadini e ai turisti che vengono bella sua città il buon senso! Buona serata Pasquale Coscia