Alghero e le occasioni perdute: una lettera da Roma

Sono di Roma e ho una casa di proprietà ad Alghero. Quando c’erano i voli low-cost da Roma potevo godere di questa meravigliosa città per più periodi l’anno. Purtroppo col monopolio di Alitalia su questa tratta e con i costi elevati, posso fare solo le vacanze estive. Qualcuno mi può spiegare perché questa cittadina È così penalizzata? Ho tanti amici e conoscenti ai quali ho raccontato delle meraviglie di Alghero e della Nurra che verrebbero in vacanza anche solo per un fine settimana, ma i costi del volo sono troppo alti. Non capisco perché da molte città italiane partono voli low cost e da Roma niente. Quanto turismo perso!!! Spero in futuro di poter ritornare a mangiare spaghetti con i ricci a febbraio in un ristorante all’aperto!! Che bei tempi!!! Un’affezionatissima e un’amante di Alghero e della Sardegna tutta.





Flavia