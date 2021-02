Opinione Zoffili chiede Il Premio Nobel per il medico cinese che denunciò la presenza del virus

"Nobel a Li Wenliang medico perseguitato da Pechino per aver lanciato SOS virus a Wuhan, morto di Covid un anno fa". Così Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Commissione Affari esteri che aggiunge :"Una preghiera per il dottor Li Wenliang, il primo che lanciò l'allarme Covid a Wuhan e che poi morì dopo il contagio. Vittima di soprusi da parte del regime cinese, eroe per tutta l'umanità. A lui andrebbe dato un Premio Nobel. Un abbraccio di cuore ai suoi cari e un eterno grazie per quello che ha fatto. L'esempio di questo coraggioso medico vivrà sempre in tutti noi".