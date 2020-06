Appello alla Regione di Alas in Bolu: fare ripartire la cultura

Capita quando piove, aprire l'ombrello, ma se non sta piovendo, a che serve tenerlo aperto?



Capita di ammalarsi, di guarire, e ritornare a lavorare, cadere per terra, e rialzarsi, ma mai avrei pensato che questo Covid-19 lasciasse il segno nel comportamento della gente, dopo mesi di quarantena forzata, ti aspetti una festa, una rinascita, una voglia matta di ritornare alla vita normale, e invece molti non vogliono più uscire, escono spaventati, li vedi soli in machina in mascherina, col caldo estivo rischiando davvero per la salute, pensano già al mese di settembre, convinti che ritornerà più agressivo, e questo nonostante in Sardegna non ciano contagi, ricoveri, ne morti, da tempo ormai, come temere a uscire per paura di caderci una tegola in testa, per chi guida, aver paura di capitare un'incidente.







Non si può più vivere in queste condizioni, si arriva persino a augurarsi che ci sia davvero, pur di appagare le proprie paure.



Intorno a me la gente si comporta come in tempi di guerra, alzando gli occhi al cielo per vedere se scendono bombe, e molti le vedono pure, anche se in realtà non ci sono, i più la verità si son accorti che da settimane non scendono più bombe, e con pazienza stanno ritornando alla normalità come giusto che sia. In tutto questo l'assente totale e la politica regionale e le amministrazioni comunali, molti comuni sono ancora chiusi al publico, così come biblioteche, hanno soppresso tutte le sagre e feste, e tantissimi progetti culturali, nonostante per legge si possono fare, osservando le regole naturalmente, ma comunque si potrebbero organizzare, ma allora perché i comuni non ne danno la possibilità di farli?







Questo chiediamo alla regione Sardegna, e ai comuni della Sardegna, come associazione culturale Alas in Bolu, considerendo che a tutt'oggi la Sardegna non ha nessun contagio, ne ricoverati, ne morti da Covid-19 da molto tempo ormai, e considerando che siamo in piena estate, e come tutti sanno i virus alle alte temperature non ha nessun vigore.







Per questo sfogo e comunicato, abbiamo assoluta necessità dell' appoggio, e condivisione da parte di molte persone, solo così il nostro lamento può giungere a chi deve leggerlo e tenerne conto, lo dobbiamo alla vita, alla nostra cultura e tradizioni, all'economia che gira come indotto intorno alla cultura, con tantissimi posti di lavoro, ma se questo comunicato cade nell'indifferenza di tutti, allora anche noi ci arrendiamo, e punteremo gli occhi al cielo anche noi come tutti , aspettando paurosi che ci scenda qualche bomba in testa.



Alas in Bolu °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Capita cando faghet abba de impreare su paracua, ma cando non est pionde a ite servit su paracua? capita de ruer malaidos, de sanare, e torrare a trabagliare, ruer a terra e non de pesare torra, ma non creia mai chi custu Covid-19 aiat lassadu su marcu in su cumportamentu de sa zente, a poi de meses inserrados a fortza, m' aisetaia una festa, una rinaschida, una gana de torrare a sa vida normale, e invece meda non cherent pius bescire, bescint assustados, los bides solos intro sa machina in mascherina, cun su caldu de s' istiu puru perigulosu pro sa salude, vivent pensende chi su virus siada in s'aera, addirittura sunt già nende chi a cabidanni torrat pius malu de primu, e custu puru si dae chidas in Sardigna semus a zero cundiduras, zero mortos e zero ricoverados, est comente a timire a bescire timende de lis ruer una teula in conca, o pro chie guida sa machina de li capitare calchi disaura, non si podet pius viver in custas conditziones, dae cantu timene pro aer rajone, s'augurant chi bi siet a beru, su chi non b'est pius dae meda ormai.







Intundu a mie sa zente si cumporta che in tempos de gherras, ogni tantu altziada sos ojos a chelu pro bider si sunt falende bombas, e in su mentre meda ancora bolident su chi sa timoria lis narat de bider e intender, ateros, sos pius abbizados chi dae paritzu tempus non falant bombas, e tando a bellu a bellu sunt comintzende a viver, a torrare a sa normalidade comente giustu chi siada. In cussos pius mancada sa politica, chie nos amministrada in sas biddas, meda comunes sunt ancora serrados a su publicu e gai bibliotecas, e non solu ant bocciada totus sas festas e sagras, e progettos culturales già aprovados primu de su Covid-19, e puru pro legge si podent fagher sos eventos culturales, e in sas pratzas ancora pius bene, certu rispetende sas normas e distantzias, ma si podent fagher, ma tando puite sos comunes de Sardigna ant bocciadu totu? de rispostas amus bisonzu nois de s'associatzione culturale Alas in Bolu, dae parte de sa regione, e de sas amministraziones de sas biddas, cunsiderende chi sa Sardigna non ada cundiduras, ricoverados ne mortos de Covid-19 dae meda tempus, e cunsiderende chi semus in'istiu, e l'ischint totus chi perunu virus podet campare a temperaduras altas.







De cust'ifogu e iscritu amus bisonzu de apoggiu, contamus meda chi siada leggidu e si deacoldu cummentadu e condivisu dae pius personas, ca solu gai sa boghe nostra podet lómper a chie ada su podere de cumandare, e a sas cuscescias e mentes liberas chi cherent torrare a bolare, pius in altu de primu a poi de sa tempesta, lu tevimus a sa vida, a sa cultura, a s'economia chi creada sa cultura, e a nois matessi, ma si bidimus indifferentzia e pagu interessu a comintzare, tando nois puru nos arrendimus, e abbaidamus in chelu chissà pro cantu, timende chi nos falede bombas in conca.



Alas in Bolu