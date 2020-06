Il biologo nutrizionista assolve aragoste e gamberoni -Ma non sostituiscono il pesce

Sono un’ottima fonte di vitamina B12 che partecipa alla formazione dei globuli rossi, mantiene il cuore in salute ed è amica delle ossa prevenendo l’osteoporosi. Inoltre i frutti di mare possiedono un elevato potere antiossidante derivato dall’alta presenza di selenio, che aiuta a prevenire le alterazioni dell’organismo rallentando le reazioni prodotte dall’ossidazione. Quasi tutti i crostacei contengono zinco, capace di ridurre i livelli di stress, ansia e fatica mentale, inoltre sono una discreta fonte di grassi buoni come gli omega3 dal potere antinfiammatorio e favoriscono la formazione di HDL ( colesterolo buono) rispetto alle LDL (colesterolo cattivo).





Sia i frutti di mare che i crostacei hanno un basso livello calorico e possono quindi essere inseriti anche in un piano alimentare ipocalorico. Il consumo dei frutti di mare è quindi promosso con degli accorgimenti da rispettare: moderare l’utilizzo dei condimenti prediligendo le preparazioni più semplici; a questo proposito consiglio l’uso del sempre buono olio (EVO) e limone, capaci insieme di esaltare il gusto senza intaccare le proprietà nutritive offerte; non esagerare nelle porzioni e tenere in considerazione gli elementi allergizzanti in essi contenuti. Il loro uso - conclude - può aiutare a ridurre il consumo di carne e formaggi ricordandoci che non sono un sostituto del pesce." Dottor Andrea Belli , biologo nutrizionista .

I frutti di mare ed i crostacei nella dieta. E' l'argomento che viene affrontato dal dottor Andrea Belli nel suo abituale contributo che tende a dare un contributo di conoscenza sui cibi che portiamo a tavola. "Con l’arrivo della stagione estiva - sostiene il professionista - vien voglia di preparare piatti a base di frutti di mare e crostacei; cozze, gamberoni e simili diventano protagonisti nei nostri pranzi e cene, ma fanno bene? Negli ultimi anni diversi studi hanno sottolineato che includerli nella dieta porti dei visibili benefici nella vita di chi ne fa uso. I frutti di mare sono infatti ricchi di vitamine, di minerali e di grassi buoni, risultando un alimento dagli ottimi valori nutrizionali; offrono un valido aiuto per il corpo e la mente per la presenza del manganese, un oligominerale indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo ed utile ad aumentare la concentrazione.