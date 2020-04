Stop ai vitalizi dei politici non in carica e riduzione indennità

«È così difficile stoppare per un anno tutti i vitalizi che sono riconosciuti ai politici non più in carica e ridurVi i riconoscimenti mensili a 1.000 euro?» Lo chiede al Consiglio Regionale attraverso un post su Facebook l'algherese Antonio Baldino, candidato consigliere alle scorse elezioni comunali di Alghero nella lista della Lega.







Baldino, che estende l'invito ad una consistente riduzione delle indennità anche ai consigli e alle amministrazioni comunali e provinciali, vuole i dati, «la gente deve sapere chi riscuote i vitalizi», e «come cittadino» chiede «un atto di coraggio, forza e comprensione»





«Credo che risulterebbe qualcosa di straordinario. In questo modo aiutereste, partite Iva e lavoratori. Ed il condono, non lo spostamento, delle tasse da marzo a dicembre 2020. Se non date una mano concreta e immediata (promesse e parole non danno da mangiare) nel futuro immediato la vedo dura per migliaia di conregionali. Non dovete riconoscere milioni per mancato guadagno, ma dare un contributo di mille euro a ciascun lavoratore per poter mangiare».