Non solo il corona: c'è anche il virus dell'ignoranza - Il dramma di una famiglia

Vorrei farvi sapere e far sì che si venga a sapere, l'assurda e paradossale situazione che io e la mia famiglia stiamo vivendo da una settimana a questa parte. Mi chiamo Valentina, sono una giovane mamma che vive in un piccolissimo paesino della Sardegna in provincia di Oristano. Vivo con mio marito, una bambina di un anno e i miei suoceri che risiedono nell' appartamento vicino al nostro. Purtroppo la scorsa settimana sia mio padre che mia madre sono stati ricoverati poiché positivi al Covid-19, il primo tra l'altro si ritrova in terapia intensiva e versa in gravi condizioni. Fortunatamente la mia famiglia non ha avuto nessun tipo di contatto con loro da oltre un mese. Nonostante tutto, da qui nasce il nostro calvario.





Oltre che in quarantena obbligatoria, siamo stati messi alla gogna fin da subito. Hanno iniziato a circolare in rete foto private di ogni componente della famiglia estratte da profili personali, messaggi audio in cui veniamo derisi, presi in giro con vari nomignoli, considerati degli appestati e in cui si dice di starci alla larga. I vicini di casa che quando ci vedono in giardino escono nel loro muniti di mascherine versando il disinfettante davanti al proprio ingresso. La beffa poi arriva dal nostro Comune di residenza.





Trattandosi di parenti stretti affetti da coronavirus, convocano tutta la mia famiglia alla asl di un paese che dista circa 7 km dal nostro per eseguire il tampone. Non potendo uscire poiché in quarantena obbligatoria avvisiamo il sindaco che inizialmente non ci da alcun permesso di spostarci, nonostante i vari solleciti ricevuti dall' istituto di igiene pubblica, e alla richiesta di una spiegazione ci viene detto che a suo avviso siamo troppo pericolosi per uscire da casa poiché infetti.





Un sindaco che considera infette delle persone, appoggiando quindi tutta l'ignoranza della gente che ci ha messo alla gogna è una cosa assurda mai vista prima. Tengo a precisare che alla fine della storia ci ha permesso di andare a fare il tampone ma solo "scortati " dalla compagnia barracellare che ci ha attentamente seguito da sotto casa fino alla Asl e viceversa come se fossimo dei delinquenti, sotto gli occhi divertiti dei vicini. Queste cose non dovrebbero succedere, soprattutto in un momento così delicato per noi e per tante famiglie nella nostra stessa situazione.





