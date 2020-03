Alghero: proteggere chi lavora nei supermercati - Lettera di una moglie

"L'azienda non dà mascherine, ma dei pannetti da attaccare alle orecchie _ continua - chi lavora in frutta e verdura ha da una settimana la stessa mascherina. Mio marito ne ha una di stoffa e dentro ci mette un panno. Non mi risultano controlli nei market da parte dei Nas o dei vigili nonostante sarebbe utile farli proprio per via dell'affollamento che favorisce il contagio."





La signora si chiede " Perché nessuno pensa a chi lavora là dentro - e manifesta il forte timore : "Queste persone rientrano a casa, che cosa dobbiamo fare, debbo obbligare mio marito a dormire in macchina? Tra l'altro - aggiunge - non è possibile opporsi a questo stato di cose , dobbiamo sopportare in silenzio anche perchè il lavoro di mio marito è l'unico reddito della nostra famiglia ".









Lettera firmata

"Buona sera, mio marito lavora in un supermercato di Alghero, nel reparto macelleria. 20 mq e 4 persone, che non possono mantenere un metro di distanza ". Comincia così una lettera inviataci da una lettrice evidentemente preoccupata per la situazione determinata dalla diffusione del coronavirus.